Adeyemi, il Napoli ha già avuto un primo contatto con l’entourage (Sky De)

Il 22enne tedesco era già in uscita dal Dortmund quest’estate, scatenando l’interesse di Chelsea, Liverpool, Milan e Juventus.

Come annunciato dalla Gazzetta pochi giorni fa, Sky Deutschland (Germania) conferma l’interesse del Napoli per Karim Adeyemi del Borussia Dortmund.

In Germania confermano l’interesse del Napoli per Adeyemi

Il Napoli, infatti:

cerca un successore di Khvicha Kvaratskhelia. Sta quindi esaminando diverse opzioni. Adeyemi è uno di questi. C’è già stato un primo contatto con l’entourage del giocatore. Il 22enne era già considerato partente al Bvb quest’estate ed era nella lista di Chelsea, Liverpool, Milan e Juventus. Tuttavia, non c’è stato alcun trasferimento. Ha iniziato la stagione segnando tre reti in Champions League contro il Celtic, ed è stato anche direttamente coinvolto in Bundesliga con cinque gol nelle prime cinque giornate. Tuttavia, l’ha fermato un infortunio muscolare per diverse settimane. Ad oggi ha segnato 19 gol in 77 partite col Dortmund e il suo contratto è valido fino al 2027.

La Gazzetta il 14 gennaio: il tedesco piace al Napoli, costa 40 milioni, la metà di Garnacho

Il Napoli ha già sondato il Manchester United per Alejandro Garnacho, 20 anni, tra i migliori talenti della sua generazione. La risposta è stata da brividi: servono 80 milioni. Serve un grande sconto, per questo ieri sera Manna è poi atterrato a Barcellona, per parlare con gli agenti del giocatore e capire la fattibilità dell’affare. Ma Garnacho è uno dei profili, l’altro in prima fila gioca a Dortmund e da anni fa impazzire i tifosi del Borussia. È Karim Adeyemi, il Borussia è club che vende se arriva l’offerta giusta, ma anche qui servirebbe un investimento importante, da circa 40 milioni di euro.

