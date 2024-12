Zirkzee, è duello Napoli-Juventus. Lui vuole la Juve ma i soldi li ha il Napoli (se vende Osimhen)

Sportmediaset: fosse per lui, la scelta di tornare da Thiago Motta sarebbe facile. Resta complicato ma qualcosa a gennaio accadrà

Secondo Sportmediaset, anche il Napoli sulle tracce di Joshua Zirkzee, attaccante olandese in estate passato dal Bologna (di Mota) al Manchester United. In Premier però non trova spezio, né prima con ten Hag, né adesso con Amorim (è partito titolare solo nella confitta interna 0-3 col Bournemouth). E allora il prestito è una possibilità. A gennaio sarò duello con la Juventus, anche a Torino cercano un attaccante.

Zirkzee conteso da Juventus e Napoli

Scrive Sportmediaset:

“Juventus e Napoli sono in cerca di un attaccante per gennaio. Joshua Zirkzee, in perenne crisi da quando ha messo piede a Manchester, sarebbe felice di cambiare aria. Lo United, dal canto suo, ha investito parecchio per l’ex Bologna e non vorrebbe dissipare l’investimento. Quindi? Quindi potrebbe decidere di lasciarlo partire anche in prestito pur di salvaguardare il suo “asset” e rilanciarlo in attesa di una degna cessione a giugno“.

“Motta e Conte in prima fila nel tentativo di portarselo a casa. Detta così, in altre parole, è una sfida a due. Da una parte la Juve e il suo ex tecnico. Dall’altra il Napoli, che ha in Osimhen la carta buona per incassare denaro fresco da reinvestire. Qualcosa a gennaio accadrà, perché Zirkzee non ha saputo risollevarsi nemmeno con Amorim”.

Le idee di Zirkzee:

“Fosse per lui, sarebbe probabilmente facile. Juve e solo Juve. Ma i bianconeri non hanno al momento soldi freschi da investire, anche perché, innanzitutto, devono coprire la casella del difensore centrale. Il Napoli, al contrario, spera di trovare nella cessione di Osimhen il denaro necessario e potrebbe anche decidere di andare all in con Zirkzee chiudendo ogni discorso. L’operazione resta in ogni caso complicata. Il Manchester United non può permettersi minus-valenze e dovrà cercare di monetizzare il più possibile”.

