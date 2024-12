Sul taccuino di Manna c’è sempre Kiwior dell’Arsenal e Raspadori piace anche alla Roma di Ranieri come post Dybala

Giuntoli vuole fare lo scambio Danilo-Raspadori ma Thiago Motta preferisce Zirkzee (Corsera)

Cristiano Giuntoli è descritto come attivissimo per il mercato di gennaio. La Juventus rischia di restare fuori dalle prime quattro ed è una prospettiva che ovviamente sta allarmando il quartier generale della Continassa.

Il Corriere della Sera scrive che Giuntoli ha comunicato a Danilo la decisione di interrompere il contratto con sei mesi d’anticipo ma il difensore brasiliano (33 anni) vuole una corposa buonuscita.

Scrive Monica Colombo:

Due elementi però possono modificare lo scenario: la prospettiva di competere per lo scudetto alle dipendenze di Antonio Conte; in seconda istanza la possibilità di imbastire un’operazione fra le due società inserendo il cartellino di Giacomo Raspadori nell’operazione. L’attaccante, poco utilizzato con il nuovo allenatore, piace a Giuntoli (che lo aveva portato a Castel Volturno). Thiago Motta preferirebbe però avere con sé di nuovo Zirkzee, finito di nuovo ai margini del progetto di Amorim, dopo aver segnato due gol all’Everton a inizio dicembre.

Così sul taccuino di Giovanni Manna, obbligato a cercare un difensore tanto più dopo l’infortunio di Buongiorno, spunta anche il nome di Kiwior, mancino dell’Arsenal. Raspadori invece è monitorato anche dalla Roma che all’improvviso ha un problema enorme da risolvere, vale a dire il caso Dybala. Peraltro non è l’unica grana da gestire: una colonna come Lorenzo Pellegrini viene considerato dalla società sacrificabile.

Le parole di Giuntoli

Il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli è stato intervistato da Dazn. Le sue parole:

Avete perso tanti punti contro squadre della parte destra della classifica. Ti aspettavi questo passo che manca nel consolidare la mentalità di questa squadra?

Giuntoli: «No, mi aspettavo di avere delle difficoltà, sicuramente siamo una squadra molto giovane, tutta nuova, un modo di fare calcio totalmente differente dal passato. E’ chiaro che non contavo di avere tante assenze in tutte le partite. Oggi dobbiamo cercare di invertire una tendenza e ci proveremo in tutti i modi, non sarà facile, ma ci proveremo in tutti i modi».

Cosa è mancato contro le piccole dopo le grandi notti di Champions? Queste partite forse vanno ammazzate.

«Stimo molto il mister che ogni volta non vuole alibi, però quando una squadra conta dai 7 ai 9 calciatori assenti per due mesi-due mesi e mezzo, non potendo fare rotazioni, credo che gran parte del merito sia dovuto alla mancanza di alternative che il mister ha avuto, semplicemente quello».

Tra gli elementi da recuperare c’è Douglas Luiz. Si aspettava un ambientamento così lungo?

«Onestamente lui è arrivato insieme a Danilo fuori condizione per la Copa America e ha fatto un po’ fatica all’inizio. Poi quando stava meglio ha fatto delle partite da titolare, non così male come viene dipinto. Poi si è fatto male, adesso ha fatto due allenamenti, quindi aspettiamo . Sono passati due mesi nel calcio si fa sempre velocemente a bruciare tutto e tutti, ma ci vuole sempre grande calma e tranquillità. Il ragazzo è un calciatore molto importante, di grandi qualità e aspettiamo».

Vi stanno dando soddisfazione questi ragazzi giovani della Next Gen?

«Questa è una volontà da parte del club di ripartire da tanti ragazzi giovani, credo che ci stiamo riuscendo facendoli giocare tanto e spesso. Siamo molto contenti, è un nuovo inizio e dobbiamo continuare così. Siamo molto contenti del loro operato».

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Juventus-Venezia:

Sensazioni dopo la vittoria col City?

«Partita molto importante, ti fa crescere. A prescindere dal risultato, prestazione di grande livello»

Posta alta in palio, dopo le vittorie di Atalanta e Napoli?

«La posta è sempre alta. Vogliamo vincere come sempre, c’è volontà di portare a casa il risultato pieno».

Che mercato di gennaio dobbiamo aspettarci? «Ci mancano dai 5 ai 9 calciatori, 2 non rientreranno più e entrambi sono difensori. La volontà è di trattenere tutti e fare qualcosa dietro, aspettando chi deve rientrare». Che vi dice Elkann? «La proprietà è molto ambiziosa, ma siamo consapevoli dal momento in cui si viene. Stiamo mettendo a posto diverse cose in campo e fuori, la squadra è giovane e ci fa ben sperare per il futuro». A che punto è Milik? «Non pensiamo a cedere calciatori, ma a mettere dentro qualcosa in difesa. Milik sta facendo il suo recupero, siamo contenti e penso che possa recuperare in 15/20 giorni». Zirkzee? «Stiamo aspettando Milik. Zirkzee è molto bravo, ma fa parte di un altra squadra e non posso dire altro. Stiamo pensando a tutt’altro».

