Vanoli: «Conte? Quando ci sarà il fischio iniziale saremo nemici sportivi per la gara»

A Dazn: «Ho detto ai ragazzi che ci vuole più coraggio, attaccare l’area con più uomini. Non si può pensare di non prendere gol»

Paolo Vanoli, l’allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Torino-Napoli

La parole di Vanoli

Su cosa state lavorando?

«È un processo, sicuramente in questo momento di difficoltà ci ancoriamo alle cose semplici. Ho detto ai ragazzi che ci vuole più coraggio, attaccare l’area con più uomini. Non si può pensare di non prendere gol»

Leggi anche: Vanoli: «Il fuoriclasse del Napoli è Conte, lavora tanto sui dettagli; le nostre “litigate” mi hanno fatto crescere»

Su Conte?

«La stima reciproca è importante, poi oggi ognuno penserà alla propria squadra. Quando ci sarà il fischio iniziale saremo nemici sportivi per la gara»