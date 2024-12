Usyk sa come spendere i suoi soldi: «Indosso un Rolex cinese comprato in spiaggia a 100 dollari»

Il campione dei pesi massimi che, con la vittoria su Tyson Fury a Riyadh ha guadagnato 86 milioni di dollari, ha ammesso di andare in giro con un falso

Il campione indiscusso dei pesi massimi Oleksandr Usyk che, con la vittoria su Tyson Fury a Riyadh ha guadagnato 86 milioni di dollari, è stato visto in giro con un evidente orologio Rolex. Durante un’intervista con United44, Usyk ha però confessato: «Mi stavo vantando un po’ e ho mostrato l’orologio alla telecamera. È un Rolex cinese. Ero in Turchia per allenarmi e ho visto dei ragazzi che li vendevano sulla spiaggia. Ho pensato che se ne avessi comprato uno, nessuno avrebbe mai indovinato che fosse un falso. Così l’ho preso per 100 dollari».

A causa dell’invasione russa, Usyk è stato costretto a combattere lontano dall’Ucraina buona parte della sua carriera. Tuttavia, questa esperienza lo ha portato a diventare un combattente completo, capace di imporsi in vari paesi. Ha conquistato il titolo Wbo dei cruiserweight in Polonia, difendendolo in Stati Uniti, Germania, Lettonia, Russia e Inghilterra. La sua vittoria contro Daniel Dubois in Polonia ha cementato il suo status nel mondo dei pesi massimi, ma è forse il suo rematch con Anthony Joshua nel 2022 ad aver davvero cambiato la percezione del pubblico.

La rivalità con Fury, poi, per quanto accesa sul ring, non si è protratta anche fuori dal quadrato. I due, infatti, sembrano nutrire un profondo rispetto reciproco: «Rispetto molto quest’uomo, perché è davvero tosto. Tyson Fury mi rende forte», ha dichiarato Usyk. «Tyson è un grande avversario, grosso e resistente. È un uomo perbene. Quello che dice è solo show, ma lo rispetto molto. Quei ventiquattro round ora sono storia».

