LeBron James: «mia moglie vuole il mio fott… ritiro». A 40 anni vuole dai Lakers una squadra per vincere l’Nba

Quarantuno anni (che compirà il 30 dicembre) si fanno sentire. La lancetta del tempo scorre inesorabile in casa LeBron James che eserciterà la sua player option da 52,6 milioni di dollari (circa 44,9 milioni di euro) per la stagione 2025-26, come confermato a Espn da Rich Paul, Ceo di Klutch Sports. L’obiettivo di LeBron, il miglior realizzatore di tutti i tempi della Nba, è chiaro: competere per un altro campionato. Le mosse della franchigia in questa offseason saranno cruciali per le sue aspirazioni al titolo. Lui vuole una squadra da titolo. I dirigenti gialloviola sono avvertiti anche perché in casa James le spinte affinché smetta sono sempre più insistenti.

Un recente video su Instagram, da una cena con la moglie Savannah e amici, ha rivelato un desiderio significativo da parte di lei. Savannah James «vuole che mi ritiri, fottutamente, entro il prossimo anno o giù di lì», ha detto James nel video. Questo aggiunge un elemento di urgenza alla sua ricerca di un altro anello.

Il Ceo di Klutch Sports, Rich Paul, ha sottolineato l’obiettivo di James: “LeBron vuole competere per un titolo. Sa che i Lakers stanno costruendo per il futuro. Lo capisce, ma reputa realistica la possibilità di vincere tutto.” La partnership con i Lakers è stata fondamentale, ora però la priorità è vincere subito.

Una carriera da star

La prossima stagione sarà la 23esima per James, un record. Supererà Vince Carter per il maggior numero di stagioni giocate in Nba e si avvicinerà a Robert Parish per il record di partite disputate in regular season. A 40 anni, è stato il primo quarantenne a essere inserito in una squadra All-Nba, dimostrando la sua incredibile longevità e il suo impatto. James è quattro volte campione Nba, quattro volte Mvp delle Finali e quattro volte Mvp della lega. È stato selezionato per 21 squadre All-Star e 21 squadre All-Nba, ed è il primo quarantenne a essere incluso in una squadra All-Nba. È entrato a far parte dei Lakers nel 2018 e ha guidato la franchigia alla vittoria del titolo Nba nel 2020 e alle Finali della Western Conference nel 2023.

Lebron James alla sua last dance

Nonostante l’età, le sue prestazioni rimangono di altissimo livello. La scorsa stagione ha mantenuto medie di 24,4 punti, 8,2 assist e 7,8 rimbalzi a partita e, prima di infortunarsi ai playoff, aveva dimostrato di poter ancora essere un fattore dominante. La sconfitta contro i Minnesota Timberwolves al primo turno è stata una grande delusione per James che ha ammesso: «Ogni stagione in cui non sono arrivato alle finali o non ho vinto il campionato è stata una delusione».

La palla è ora in mano ai Lakers. LeBron James ha una clausola di non scambio nel suo contratto, il che significa che non può essere ceduto senza il suo consenso. Questo gli dà un controllo significativo sul suo futuro, ma anche una grande responsabilità nel monitorare le mosse della squadra. I Lakers sono alla ricerca di un centro, una necessità palese vista la loro formazione small-ball contro Minnesota. James ha evitato commenti diretti sulle esigenze della squadra, ricordando sarcasticamente cosa accadde l’ultima volta che un compagno di squadra (Anthony Davis) espresse pubblicamente il bisogno di un centro, venendo poi scambiato.

La franchigia, che ha selezionato il figlio di LeBron, Bronny James, al Draft Nba, ha un’opportunità unica di costruire una squadra vincente attorno a LeBron per quello che potrebbe essere la sua “last dance”. La pressione è alta per i Lakers: riusciranno a fornire a LeBron la squadra che cerca per competere per un altro anello prima che il tempo (e forse Savannah) lo convinca a ritirarsi?