Theo Hernandez non è felice al Milan e potrebbe tornare al Real Madrid (TeamTalk)

Il Real ha bisogno di un terzino sinistro e uno destro, sono in trattativa anche con Alexander-Arnold. Secondo il giornalista Galetti, a Theo affascina l’idea di tornare a Madrid.

L’avventura di Theo Hernandez al Milan potrebbe concludersi già quest’inverno. Il terzino è sotto i radar del Real Madrid, suo ex club. Nelle ultime partite, è stato superato da un altro spagnolo ex Real, ovvero Jimenez; Fonseca lo ha preferito, nonostante i 19 anni.

Theo Hernandez potrebbe tornare al Real Madrid

Il giornalista Rudy Galetti scrive su TeamTalk:

Il Real Madrid sta cercando un nuovo terzino sinistro e un terzino destro; stanno monitorando Theo Hernandez e Trent Alexander-Arnold.

Sul rossonero scrive:

Ancelotti vuole dare una concorrenza a Ferland Mendy; Alphonso Davies del Bayern Monaco era inizialmente l’obiettivo principale, ma c’è anche lo United su di lui. Quindi, il Real ha iniziato i contatti con l’entourage di Hernandez negli ultimi giorni per valutare il suo interesse per un passaggio al Bernabeu. Il 27enne al momento non è felice a Milano; è sotto contratto fino al 2026 e il club vorrebbe rinnovarlo, ma le trattative sono in stand by. Lo affascinerebbe tornare a Madrid, secondo le nostre fonti.

Il club sostiene Fonseca nella sua scelta di mettere in panchina Theo, come dimostrano le parole di Zlatan Ibrahimovic. Secondo le nostre informazioni, questa esclusione non è da giudicare in chiave punitiva. Fonseca apprezza il giocatore e cerca di aumentarne la consapevolezza. Anche Quillon, agente del 27enne francese, respinge l’idea di una partenza imminente e di una punizione: «Anche Leao è finito in panchina». Tuttavia, prolungare il contratto oltre il 2026 potrebbe semplicemente essere un modo per il club di monetizzare di più nella prossima finestra di mercato estiva.

