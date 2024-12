Skriniar è vicino al Galatasaray, al Psg è finito fuori rosa (Rmc Sport)

Il difensore del Psg non è più nei piani di Luis Enrique. Era stato accostato anche al Napoli, invece lo slovacco sarà il compagno di Osimhen

Skriniar avrebbe trovato l’accordo con il Galatasaray. Il difensore del Psg non è più nei piani di Luis Enrique e in questa finestra invernale dovrebbe trasferirsi in Turchia. Lo scrive Rmc Sport che riprende una notizia turca.

Ad agosto Skriniar era vicino all’Al Nassr

Milan Skriniar è finito fuori rosa nel Psg, dopo essersi trasferito lo scorso anno a parametro zero dall’Inter. Per il difensore slovacco classe 95 si era parlato di una possibile trattativa con il Napoli per un rinforzo nel reparto.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Al Nassr (club in cui milita Cristiano Ronaldo) ha fatto un’offerta ufficiale al Psg per lui e l’accordo è prossimo a concludersi, nonostante le proposte italiane.

Il difensore era stato vicino anche al Napoli

Ecco cosa scrive su X Armando Areniello giornalista tra gli altri di pallonegonfiato.it, community manager Nerazzurri Live, e che in tempi non sospetti parlò di Conte al Napoli.

Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti tra il #Napoli e l’entourage di #Skriniar, dopo quelli di cui vi ho parlato un paio di mesi fa. ORA, non voglio illudere nessuno, ho cercato di non farlo mai, la trattativa è MOLTO COMPLESSA perché il giocatore guadagna 10 milioni al #PSG . Ma un tentativo lo stanno facendo, anche perché lo slovacco è ai margini e i parigini potrebbero anche aprire alla cessione in prestito, da stabilire la cifra del riscatto.

L’idea sarebbe quella di offrire al giocatore uno stipendio tra i 4 e i 4,5 + bonus, arrivando a 5,5, il PSG parteciperebbe in parte al pagamento, arrivando complessivamente sugli 8, bisognerà vedere se il giocatore rinuncia a qualcosa. Ripeto, la trattativa non è semplice, ci sono altri club interessati, ma il fattore Conte può giocare a favore. Se ci saranno ulteriori sviluppi ve lo comunicherò. Mi sono dilungato, ma non potevo aspettare domani e fare un video a quest’ora non mi sembra il caso.

