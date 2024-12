Santopadre: «Sinner sembra già uomo in confronto ad Alcaraz, nel 2025 sarà ancora una sfida a due»

A Tuttosport: «Lo spagnolo ha vinto tanto, ma deve crescere nella continuità. Djokovic proverà a tornare. Se inizia bene, Berrettini può arrivare tra i primi 20 a fine 2025».

Il coach Vincenzo Santopadre, intervistato da Tuttosport, parla di come potrebbe essere il 2025 di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Santopadre: «Sinner sembra già uomo in confronto ad Alcaraz, nel 2025 ancora una sfida a due»

«Il prossimo anno con Sinner e Alcaraz ci potrebbe essere anche Joao Fonseca per esempio: un grande talento in crescita rapida. Ha un po’ di Jannik e un po’ di Carlitos, ma è ancora un bimbo, glielo leggi negli occhi, lo vedi da certe reazioni che ha sul campo. Ha un buon team, dategli tempo. Se quest’anno arriva tra i primi trenta, sarà pronto per lo scatto futuro».

Anche Alcaraz a volte sembra ancora un bimbo?

«Sì, ha appena 21 anni ma ha già vinto moltissimo. E questo ti cambia dentro. Ma deve crescere nella continuità ed è un percorso complesso, molto personale. A confronto Sinner è già un uomo… l’ho visto allenarsi a Dubai. Continua a investire su se stesso. Aggiunge di continuo nuovi particolari importanti al proprio gioco, lo troverete migliorato. E’ una questione di mentalità. La sua è forgiata nel minerale più duro che vi sia».

Ancora uno scontro a due il prossimo anno?

«Direi di sì. C’è una disputa in atto tra i due, amichevole, ma molto seria. C’è anche la sfida personale. Sinner è davanti migliaia di punti, ma l’altro l’ha battuto tre volte. Poi il tennis è vario: ci saranno novità, nuovi inserimenti e qualche ritorno importante. Ma la trama saranno sempre loro due a scriverla».

Credi nel ritorno di Djokovic?

«Credo ci proverà. Non so quali risposte gli daranno il corpo e la mente. Il morso del cobra ce l’ha ancora».

Un salto in avanti, dicembre 2025: i primi cinque in classifica?

«Non vedo grandi cambiamenti. Sinner numero uno, davanti ad Alcaraz, ma molto più vicino a Sinner; poi Zverev, Medvedev e al quinto posto Rublev».

E Berrettini?

«Gli auguro il meglio, in Davis è stato splendido. Resta un tennista da grandi prestazioni, se ne infila subito qualcuna, ce lo ritroviamo come niente tra i primi quindici o venti. Continua a essere un vincente, malgrado i guai capitati. Sul filo di lana trova spesso il modo per finire davanti, sono doti rare».

