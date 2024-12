Ranieri e lo strano caso di Le Fée, dice che può diventare il nuovo Pirlo ma lo fa giocare poco (L’Equipe)

L’ex Rennes, pagato dalla Roma 23 milioni, è stato voluto fortemente da De Rossi quest’estate; ma con Juric e Ranieri, Koné gli ha soffiato il posto.

Per Ranieri Koné è più affidabile di Le Fée, l’ex Rennes fatica a trovare spazio alla Roma

L’Equipe scrive in merito:

Le Fée è stato completamente sedotto da Daniele De Rossi, lo scorso giugno, durante una videochiamata di un’ora. Il ds Ghisolfi non aveva esitato a pagare 23 milioni di euro per reclutare il giocatore. Titolare nella prima giornata di campionato a Cagliari (0-0), il 24enne ha subìto una distorsione al ginocchio una settimana dopo contro l’Empoli dopo essere entrato dalla panchina. Al suo ritorno dall’infortunio, all’inizio di ottobre, il club aveva nominato il nuovo tecnico Ivan Juric. L’allenatore croato non è durato molto più a lungo di De Rossi, ma il club aveva iniziato a ritrovare ritmo con Manu Koné nel 3-4-3.

Con l’arrivo di un terzo allenatore, Claudio Ranieri, Koné è diventato un titolare indiscutibile; ha aspettato quasi un mese il tecnico per dare una possibilità a Le Fée. L’ex Rennes ha giocato 5 minuti contro il Braga e 60 minuti a Como. Nonostante le parole di Ranieri su di lui («Sono convinto che possa seguire una strada stile Pirlo, può concludere le azioni da playmaker davanti alla difesa»), in privato i pensieri del tecnico non sembrano così rassicuranti; e Le Fée ha attirato l’attenzione di altri club per gennaio.

