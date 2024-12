Nicola: «Gaetano deve alzare il livello di intensità, è il primo anno che gli vengono date responsabilità»

In conferenza: «Non ha giocato titolare solo in alcune gare, ma sta bene. Deve continuare a lavorare, e le occasioni di certo le avrà».

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. L’allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su Gianluca Gaetano; l’ex Napoli non sta rendendo come ci si aspettava.

Nicola: «Gaetano? E’ il primo anno che gli vengono date responsabilità»

«Abbiamo una rosa importante. Gaetano non ha giocato titolare solo in alcune gare. Contro il Verona ho optato per una soluzione diversa, e l’evoluzione della stessa mi ha consigliato altro. Gaetano sta bene, deve alzare il livello di intensità. Per lui è il primo anno in cui gli si sta chiedendo una data responsabilità. Deve continuare a lavorare, e le occasioni di certo le avrà».

Il Corriere dello Sport scrive:

Sinora il fantasista ex Napoli non ha inciso come ci si aspettava e come egli stesso avrebbe voluto. Tutto ciò ovviamente in casa rossoblù rappresenta un nodo da sciogliere. Con serenità e tanto lavoro, il tecnico è convinto di riportare Gaetano ai livelli ideali, quelli già mostrati nello scorso campionato, dove risultò decisivo per la salvezza con 4 gol. Il rendimento del 24enne originario di Cimitile ha convinto Giulini a giocare tutte le carte per riportarlo in rossoblù in prestito con obbligo di riscatto fissato a sei milioni di euro.

Il trequartista è tornato in maglia rossoblù con grande entusiasmo, ma le prestazioni sono state così così, sino a quella di Genova, dove c’è stata la mancata svolta. Gaetano ha avuto due evidenti palle-gol a disposizione, una sventata da un grande intervento del portiere genoano, l’altra fallita in maniera grossolana.

