Napoli, Mario Rui ha firmato la risoluzione consensuale del contratto

Alla fine “il Professore” lascia Napoli. Mario Rui ha trovato e firmato l’accordo che porta alla risoluzione consensuale del contratto con il Napoli. Dopo oltre 200 presenze con la maglia azzurra, già il primo di gennaio 2025 sarà libero di firmare con qualsiasi altro club. Nella stagione 2022/2023 ha vinto lo scudetto con Spalletti in panchina.

Mario Rui ha risolto il suo contratto con il Napoli

La notizia da Tmw:

“Dopo sette stagioni da protagonista e sei mesi ai margini della squadra, Mario Rui mette la parola ‘fine’ alla sua esperienza al Napoli. Il terzino portoghese, classe 1991, con oltre 200 presenze in maglia azzurra, ha appena firmato la risoluzione consensuale del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2026. L’accordo tra le parti è arrivato nei giorni scorsi e oggi è stato formalizzato. Ora si attende soltanto il comunicato ufficiale. In questo modo, il giocatore sarà libero di cercare una nuova squadra già a partire dai primi giorni del 2025“.

Il comunicato ufficiale del Napoli

Il comunicato del club:

“La SSC Napoli e Mario Rui Silva Duarte comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024. Il Napoli ringrazia Mario Rui per l’impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera”.

Ogni corsa, ogni contrasto, ogni battaglia sul campo. Grazie Maestro, per aver indossato con orgoglio la maglia azzurra. 💙 pic.twitter.com/BtjgP3luwJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 30, 2024

In estate ha rifiutato cinque club, tra cui Nizza e Lille (Schira)

Il portoghese è finito fuori rosa. L’esperto di calciomercato Nicolò Schira informa su X che il portoghese ha rifiutato cinque squadre negli ultimi giorni: il Nizza, il Lille, i brasiliani del San Paolo, l’Aris Salonicco e il Real Valladolid.

“Mario Rui ha rifiutato cinque club negli ultimi giorni: Nizza, Lille, Sao Paulo, Aris Salonicco e Real Valladolid. Il terzino sinistro non è nei piani di Napoli e non è stato incluso nella lista della prima squadra del Napoli per la Serie A 24/25″.

#MarioRui has turned down five clubs in the last days: #OGCNice, #Lille, #SaoPauloFC, #ArisSalonicco and #RealValladolid. The left fullback is not in #Napoli’s Plans and he has not been included in Napoli’s First Team List for Serie A 24/25. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 1, 2024

