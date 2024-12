Napoli-Lazio, le probabili: Conte ritorna all’11 titolare, Baroni può contare sul ritorno di Nuno Tavares (Sky)

In campo la formazione titolare: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia

Domani alle 20:45 si gioca Napoli-Lazio, remake della partita di Coppa Italia. Questa volta si gioca al Maradona e Conte vorrà certamente vendicare la sconfitta subita in Coppa e proseguire il cammino verso il sogno proibito. Per questo motivo ritorna in campo la formazione tipo. Secondo Sky Sport, infatti, in porta torna Meret difeso da Rrahmani e Buongiorno. Sugli esterni Di Lorenzo e Olivera. In mezzo il trio Anguissa, Lobotka e McTominay. A guidare l’attacco Lukaku supportato da Politano e Kvaratskhelia. Anche Baroni schiera i titolari. In campo ritornano Nuno Tavares e Dia.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

Napoli (4-3-3, la probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All.: Conte

Lazio (4-2-3-1, la probabile formazione): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni

Conte deve augurarsi che ai titolari non venga mai un raffreddore (Gazzetta)

Da Gazzetta:

Il Napoli è impegnato solo in serie A, ma su quanti giocatori davvero intercambiabili può fare affidamento? Difficile contarne più di 13, forse 14. Il che significa che Conte deve augurarsi che a questi giocatori non venga mai neanche un raffreddore. Alla squadra titolare infatti aggiungiamo Gilmour come vice Lobotka e Neres come vice Kvara. Già pensando a Simeone come vice Lukaku ci rendiamo conto della netta differenza tra i due.

Un discorso a parte merita Raspadori, che ha qualità tecniche ma non può essere un caso che giocasse poco sia con Spalletti prima, sia con Conte adesso. Contro la Lazio è stato provato da mezzala come vice McTominay: Conte ci sta lavorando da un po’ per capire se l’ex Sassuolo può ricoprire quella posizione in campo, nel suo progetto di avere due giocatori per ruolo. Operazione, per ora, se non fallita almeno rimandata.

Tutti gli altri, dalla coppia di difensori centrali Marin-Juan Jesus a Mazzocchi, dallo spento Spinazzola ai volenterosi Ngonge e Folorunsho, possono far rifiatare i titolari negli ultimi 15 minuti o giocare una gara ogni tanto se necessario. Ma se nello scacchiere titolare ne entrano più di un paio, la qualità cala così come la redditività degli schemi di una squadra che oggi ha nei meccanismi di gioco e nella perfetta copertura degli spazi uno dei punti di forza.

