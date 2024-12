De Laurentiis: «Conte ha fatto benissimo a schierare quella squadra contro la Lazio»

«La sua è stata una lezione di vita sportiva alla nostra compagine di calciatori. Una decisione che io condivido in toto»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto telefonicamente alla presentazione del libro di Mimmo Carratelli “Orgoglio napoletano” e ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Lazio-Napoli di Coppa Italia.

De Laurentiis: «Da Conte una lezione di vita sportiva»

Il presidente del Napoli ha commentato la partita di ieri sera precisando che ha condiviso in toto le scelte del proprio allenatore, Antonio Conte. Anzi, ha anche parlato di Lazio-Napoli come di un “super allenamento”.

Ecco le sue parole sulla partita di ieri sera:

«Sapevamo che cambiando così tanto non sarebbe stato facile, chiaro che se ne avessimo cambiati di meno ci sarebbe stato più equilibrio. Ma la scelta del tecnico è stata una scelta che io condivido totalmente. Conte ha fatto benissimo a dare spazio a tutti quanti come se fosse un super allenamento. E’ una lezione di vita sportiva che ha saputo dare alla compagine dei nostri calciatori. Condivido in maniera positiva la sua decisione. Non importa il risultato. Possiamo permetterci di fare delle sperimentazioni come Conte ha fatto con la Lazio».

