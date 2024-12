Politano, reduce da un fastidioso stato influenzale con nausea, il virus lo ha inevitabilmente indebolito. Conte dovrebbe optare per la KLN

Napoli, è l’ora di Neres e Kvara, sarà Politano ad andare in panchina (Corsport)

Chi giocherà ai lati di Lukaku? Per il Corriere dello Sport giocheranno Neres e Kvaratskhelia con Politano in panchina.

Scrive Fabio Mandarini:

Per l’ultima partita dell’anno, i cinquantamila passeggeri azzurri del volo Napoli-Venezia voleranno in KLN. La tentazione di Conte è molto forte: Kvara, Lukaku e Neres insieme dal primo minuto, per la prima volta in assoluto. Politano, reduce da un fastidioso stato influenzale con nausea e annessi che venerdì lo ha escluso dalla giornata di lavoro, ieri mattina s’è presentato regolarmente al centro sportivo di Castel Volturno, s’è allenato insieme con il gruppo e poi è andato in ritiro. Il virus, però, deve averlo inevitabilmente indebolito. Tanto che Conte spiega la situazione senza giri di parole, aprendo alla novità offensiva dell’anno. Dell’ultima partita dell’anno 2024. Domanda: Kvara e Neres insieme dall’inizio è possibile? «Tutto è possibile. Finora abbiamo sempre visto Politano con Kvara, poi David con Politano nelle ultime due… Prima o poi verrà anche il momento di David con Khvicha, ma questo non significa bocciatura per nessuno». E ancora: «Politano s’è allenato ma faremo attente valutazioni. Non so quando vedrete le tre diverse soluzioni, ma prima o poi le vedrete». Magari intorno alle 15 di oggi.

Di Francesco: «Ho preparato la gara sapendo che il Napoli può alternare gli esterni»

Una gabbia per Lukaku?



«Lukaku è un giocatore bravo a dialogare con i compagni ed a venire incontro. Crea spazio, lo sappiamo, ma di gabbie dovremmo crearne tante per i tanti giocatori che ha il Napoli. Dovremo giocare come squadra.»

L’importanza ora di Altare?



«Giorgio è uno dei giocatori che gioca per il noi e non per l’io. Giorgio si deve far trovare pronto, deve farsi trovare pronto quando lo chiamo, il lavoro più importante per un allenatore è soprattutto far rendere chi gioca meno, lui è fra questi come tanti altri.»

Politano disponibile, fra Neres e Kvara chi preferirebbe in panchina?

«Non sta a me fare la formazione, ma sono entrambi giocatori di alto livello. Noi abbiamo preparato la partita sapendo che anche se partono con un mancino a destra e un destro che parte a sinistra, poi li alternano ed hanno tanta qualità nell’uno contro uno.»

