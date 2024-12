Napoli, Belahyane il primo obiettivo per il centrocampo: costa circa 12 milioni (Tmw)

Il classe 2004 marocchino è già pronto per entrare nelle rotazioni con Gilmour. Nei prossimi giorni ci può essere l’affondo decisivo.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il primo obiettivo del Napoli per il centrocampo sembra essere Reda Belahyane dell’Hellas Verona.

Ha 20 anni (classe 2004) e col club ha collezionato 2 assist in 16 presenze in Serie A.

Il portale scrive:

Il centrocampista marocchino, protagonista di un grande inizio di stagione con l’Hellas Verona, piace a molti club di prima fascia. Gli azzurri ci pensano per diverse motivazioni: ha una valutazione abbordabile, circa 12 milioni di euro più bonus, può crescere senza fretta dietro ai titolari, ma avere già un ruolo da protagonista, visto che il Napoli ha intenzione di metterlo subito nelle possibili rotazioni, in un reparto in cui c’è solo Gilmour come alternativa. Dunque, nei prossimi giorni ci può essere l’affondo decisivo.

Sul taccuino del Napoli 3 colpi dal Verona: Belahyane, Tchatchoua e Coppola

Il Corriere dello Sport scrive infatti di un possibile asse Napoli-Hellas Verona. Sono tre i giocatori sul taccuino di Manna: Belahyane, Tchatchoua e Coppola

“Il Napoli monitora con enorme attenzione Reda Belahyane, 20 anni, centrocampista del Verona e della nazionale marocchina nato in Francia. Piace alla Lazio, piace al club azzurro: in prospettiva, con vista sulla prossima stagione e sul futuro. Non è l’unico calciatore dell’Hellas che il ds Manna sta seguendo: monitorati anche l’esterno destro Jackson Tchatchoua, 23 anni, camerunese nato in Belgio che come il collega ha la doppia cittadinanza, e soprattutto Diego Coppola, difensore centrale dell’Under 21, 193 centimetri, 2 gol in Serie A di cui il primo, guarda caso, realizzato l’anno scorso proprio al Maradona contro il Napoli”.

