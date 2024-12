Juventus-Fiorentina, cori contro Vlahovic. L’arbitro Mariani ferma per un paio di minuti la partita

Dopo appena cinque minuti dal fischio di inizio Vlahovic ha richiamato l’attenzione dell’arbitro segnalando cori razzisti contro di lui

Dopo appena cinque minuti dal fischio di inizio di Juventus-Fiorentina, l’arbitro Mariani ha sospeso temporaneamente la partita. L’attaccante bianconero Vlahovic (uno degli ex della partita) ha richiamato l’attenzione del direttore di gara segnalando cori presumibilmente razzisti contro di lui.

L’arbitro ha così fermato la partita per un paio di minuti. Ha avvisato i capitani delle due squadre e i rispettivi allenatori. Dopo l’annuncio dello speaker dello stadio, la situazione è tornata alla normalità e si è ripreso a giocare.

Il Guardian ha stilato, come ogni anno, la classifica dei 100 migliori calciatori del 2024. Per ora sono stati resi noti solamente dalla posizione 71 alla 100; oltre a Victor Osimhen (arrivato 74esimo), ci sono anche Dusan Vlahovic e Riccardo Calafiori.

Il centravanti della Juventus è arrivato al 93esimo posto, dopo essere stato assente in classifica lo scorso anno. Di seguito, la descrizione del Guardian per motivare la sua posizione:

Tornato nella nostra top 100 dopo il 57esimo posto nel 2021 e il 66esimo nel 2022, Vlahovic continua a dividere gli opinionisti. Mentre è giusto dire che non è mai stato all’altezza delle aspettative dopo il suo trasferimento alla Juventus dalla Fiorentina di 70 milioni, la scorsa stagione ha collezionato 18 gol in 38 presenze e la Serie A lo ha nominato miglior attaccante 2023-24. L’anno scorso ha segnato il gol vittoria nella finale di Coppa Italia per dare alla sua squadra un trofeo che mancava da tre anni.

