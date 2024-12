Maresca come Conte: «Non siamo pronti per competere con Arsenal, Liverpool e City»

In conferenza: « «È troppo presto per parlare di come finirà la stagione. Ci concentriamo solo su domenica. Dobbiamo fare molte altre cose buone, non solo segnare gol»

Il tecnico del Chelsea, Enzo Maresca, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Tottenham.

Sulle novità della squadra del Chelsea:

«Entrambi James e Fofana stanno lentamente migliorando, ma come abbiamo detto l’altro giorno è questione di settimane. Sono ancora lontani. L’unico ancora malato è Misha Mudryk. Gli altri stanno bene».

Il Chelsea potrebbe vincere?

«Siamo molto felici per i tifosi. Meritano di vivere questo momento. Possono sognare, siamo molto felici. Lavoriamo ogni giorno per renderli felici e orgogliosi. Non c’è niente da aggiungere, ho detto che non penso che siamo pronti per competere con Arsenal, Liverpool e City. Dobbiamo fare molte altre cose buone, non solo segnare gol. Evitare di subirne ade esempio. Difensivamente stiamo andando bene ma siamo concentrati solo su domenica e poi su quella successiva. Non pensiamo ad aprile, maggio o giugno. È troppo presto. Le cose possono cambiare in fretta nel calcio. L’attenzione è su domenica, sulla sessione di oggi e sulla sessione di domani».

Sul Mondiale per club: «Ho detto, non solo io, ma abbiamo detto che ci sono così tante partite. Vedremo quando saremo vicini a maggio, giugno o luglio e da lì ci prepareremo per quella competizione».

Su Ange Postecoglou fischiato dai tifosi degli Spurs: «Non è una novità. Dipende dai loro risultati e dalla situazione. È giusto o ingiusto? È il nostro lavoro».

Sulle critiche a Noni Madueke: «Nel complesso sta lavorando bene da quando abbiamo iniziato. A volte cala un po’. Non gli è permesso calare. In termini di numeri, sta andando alla grande con gol e assist. Senza palla quando gli chiediamo di difendere e pressare sta andando molto bene. L’unica ragione per cui l’ho detto l’altro giorno è che voglio il massimo da Noni e per ottenere il meglio devi spingerlo. Se si rilassa un po’, è sbagliato».

Sul suo stile manageriale: «Mi piace essere abbastanza vicino [ai giocatori]. In passato al Leicester, avevo un rapporto fantastico con i giocatori. Questo è il modo in cui mi piace avere rapporti con i giocatori. Lo stesso qui. Quando dici qualcosa che non gli piace, pensano che non vuoi essergli vicino, ma è un modo per essergli vicini mostrandogli che mi prendo cura di loro. Non è per mostrare che sono il capo. Lo stesso è successo con Reece quando ho parlato di leadership, è perché volevo il meglio per Reece e che migliorasse. Per Noni, non è diverso».

Su Moises Caicedo che si inverte da terzino destro: «Probabilmente Moi come terzino interno era nei nostri pensieri fin dal primo giorno, ma a causa dell’infortunio di Romeo e del momento abbiamo deciso di usarlo come centrocampista di contenimento. Di sicuro in futuro potremo usarlo come terzino. Lo rivedremo lì».

Sulle differenze del lavoro al Chelsea e al Leicester: «Ho preso esattamente la stessa strada: concentrarmi sulla squadra, su questi giocatori, su come possiamo aiutarli e migliorare la squadra. Lo stesso modo in cui ho preso il Leicester è stato esattamente lo stesso. Concentrarmi sul miglioramento dei giocatori e della squadra. Vengo pagato per questo, per fare il mio lavoro. Mi concentro solo su quello e do il massimo ogni giorno. Dedico molte ore a capire come aiutare i giocatori a migliorare e convincerli».

