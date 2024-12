Lukaku è in fuga verso i 400 gol (Corsport)

Con 391 reti gliene mancano 9 e contro il Torino proverà sicuramente ad accorciare le distanze verso il suo primato personale

Il Corriere dello Sport ricorda che la sfida di oggi contro il Torino ha un valore particolare per Lukaku. All’attaccante belga infatti mancano infatti 9 gol per raggiungere quota 400 reti messe a segno in 13 anni di carriera. Inoltre Big Rom ha anche una tradizione positiva proprio contro i granata.

“Romelu 391: è il prefisso dei gol di Lukaku. E il conto alla rovescia inaugurato domenica scorsa con la Roma può continuare: il gol segnato da Rom ha permesso al Napoli di vincere la nona partita in campionato e a lui di portarsi a -9 da quota 400 reti in carriera. Ha girato l’angolo, è sull’ultimo rettilineo, e la prima tappa è Torino.

Oggi. Per la settima volta contro il Toro, una delle squadre più colpite nel corso della sua parabola italiana: 5 gol in 6 partite. Con una curiosità che non può sfuggire: nelle quattro volte che ha incrociato i granata in trasferta ha sempre lasciato il segno, 3 reti e un assist equamente distribuiti. Uno per. Tre vittorie e un pareggio”.

