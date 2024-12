Luis Enrique, contrariamente a quanto sostiene, non è soddisfatto della rosa del Psg (Rmc Sport)

Continua a ripetere: «Non mi mancano i giocatori. Ci sono alcuni giocatori che volevano e potevano venire, ma il prezzo era troppo alto (Osimhen? ndr)»

Secondo quanto riporta Rmc Sport, Luis Enrique, allenatore del Psg, non è soddisfatto della sua rosa. Nonostante ciò, lui continua a dissimulare e anzi insiste di non voler altri calciatori in squadra. “Contrariamente a quanto ha assicurato in conferenza stampa, Luis Enrique non è del tutto soddisfatto della sua rosa e pensa che gli manchino alcuni profili”, scrive il portale francese.

Si avvicina la finestra di mercato di gennaio e il Psg potrebbe sfruttarla per sistemare la rosa secondo le volontà dell’allenatore. Il problema non è tanto il campionato, dove il Psg è primo senza particolari patemi. In Champions però il divario qualitativo con le altre big europee è evidente.

Luis Enrique insiste: «Non mi mancano i giocatori». La realtà è diversa

Luis Enrique ha perso contro Arsenal, Atletico Madrid e Bayern Monaco in Champions e si ritrova in “grosso pericolo per la qualificazione, prima di recarsi a Salisburgo il 10 dicembre, poi ci sarà il Manchester City in casa nel gennaio 2025 e infine il viaggio a Stoccarda a fine gennaio“.

“Contrariamente a quanto potrebbe far credere ai media – continua Rmc Sport – Luis Enrique non è del tutto soddisfatto dei giocatori che ha a disposizione, contrariamente a quanto aveva affermato il mese scorso formulando questa obiezione. «Il nuovo attaccante che ho chiesto? Ho detto questo? Ho dei dubbi. Non parlo mai dei giocatori che non ho. No, non mi mancano i giocatori. Ci sono alcuni giocatori che abbiamo provato a prendere, ma che non potevano venire. Alcuni volevano e potevano venire, ma il prezzo era troppo alto (Osimhen? ndr). Sono molto soddisfatto del mercato che abbiamo ottenuto»”.

Anelka, sempre su Rmc, ha forse sintetizzato al meglio la situazione al Psg: «Non ci sono più stelle. Se ne sono andate. Adesso ci sono giocatori che sono molto bravi per la Ligue 1 ma che non hanno ancora l’esperienza per la Champions League, ci vuole tempo. Lui ci vuole pazienza. Il calcio è pazienza».

Al Khelaifi sembra disposto a concedere a Luis Enrique tutto il tempo necessario. “Anche in caso di eliminazione anticipata del Psg dalla Champions League, Luis Enrique non sarà in pericolo. «Non cambieremo nulla. Che usciamo o vinciamo, è esattamente la stessa cosa. L’ho detto, abbiamo molta fiducia nel nostro allenatore. Sta facendo un ottimo lavoro con Luis Campos»“.

