L’Equipe e il giovane Mussolini: «Si è fatto mettere il cognome sulla maglietta, prima era Floriani M.»

Fu scoperto da Zeman. Del bisnonno disse: «Era una personalità importante ma i tempi sono cambiati». L’Equipe: «non tanto, a quanto pare»

Anche l’Équipe è rimasta stupita dal clamore mediatico suscitato da Romano Floriani Mussolini, il pronipote del Mussolini celebre alla storia. “Quest’ultimo, famigerato, non ha bisogno di presentazioni“, obietta il quotidiano francese. “Il suo discendente, invece, sì. Terzino destro della Juve Stabia, 21 anni, è figlio di Alessandra Mussolini, figlia anche lei di Romano, quartogenito del Duce ed ex pianista jazz, e di Maria Scicolone, sorella dell’attrice Sophia Loren“.

L’Équipe ripercorre la carriera del pronipote di Mussolini

In Italia, qualcuno ricorda il trascorso politico della famiglia Mussolini nella storia moderna. In Francia qualcuno potrebbe non sapere che “Alessandra Mussolini ha fatto campagna elettorale nei partiti di estrema destra e si è seduta più volte al Parlamento europeo e anche suo figlio non si sottrae a questo collegamento“.

Del suo bisnonno, Romano Floriani dice che «era una personalità molto importante per l’Italia, ma siamo nel 2024 e il mondo è cambiato». “Non così tanto, a quanto pare“, nota l’Équipe che aggiunge:

il principale partito politico italiano, Fratelli d’Italia, è di ispirazione fascista e la sua presidente, Giorgia Meloni, è presidente del Consiglio (equivalente italiano del Primo Ministro) dall’ottobre 2022.

Domenica scorsa il fattaccio. “Alcuni spettatori dello stadio Romeo-Menti hanno fatto il saluto romano, con la mano destra tesa, quando lo speaker ha gridato il nome di Floriani Mussolini, autore dell’unico gol della partita tra i Juve Stabia e Cesena (1-0). Il video è diventato rapidamente virale, riportando il giocatore alla storia della sua famiglia”.

Già in tempi non sospetti, Floriani aveva fatto parlare di sé quando, nelle giovanili della Lazio, i cui tifosi sono vicini a quelle idee di estrema destra, aveva parlato del suo ruolo di “terzino destro”. «Ci saranno sempre pregiudizi sul mio cognome, ma il mio lavoro non c’entra e non mi pesa. Abbiamo scherzato molto anche sul fatto che gioco terzino destro. Ne rido anch’io».

L’anno scorso, Floriani si è fatto conoscere in Serie C. Lo ha “scovato” Zdenek Zeman. Quest’anno alla Juve Stabia in B, nel frattempo ha cambiato il nome sulla maglia. “Non leggiamo più Floriani M. (Floriani è il cognome del padre) ma F. Mussolini“. «Avrei messo entrambi se fosse stato possibile, ma volevo cambiare dopo aver utilizzato Floriani per molto tempo», ha spiegato, alla Gazzetta.

