Le squadre che vincono il titolo si costruiscono dalla difesa. Tranne questo Liverpool (Times)

Hanno la stessa difesa che “per quattro anni non ha vinto”. Hanno cambiato solo davanti, dove è rimasto Salah che fa cose che giocatori di dieci anni più giovani non faranno mai

“Le squadre che vincono il titolo si costruiscono dal basso (dalla difesa). Questa è la percezione. Tranne questo Liverpool. Se il Liverpool vincesse la Premier League questa stagione, come dovrebbe ora, avrebbe praticamente la stessa linea difensiva che ha vinto nel 2020“.

È cambiato solo il partner di reparto di Virgil van Dijk. La stessa difesa è “andati avanti per quattro stagioni senza vincere il campionato“. Quindi se adesso si avviano a vincere la Premier, non è certo perché la linea difensiva è diversa rispetto al passato.

“Hanno costruito in avanti“. O meglio, hanno cambiato dal centrocampo in su. “Questo è ciò che li distingue. Anche il centrocampo completamente ristrutturato. Eppure, tornando alla stagione 2019-20, oltre alla difesa solo Mohamed Salah può affermare di essere stato un titolare fisso in entrambe le campagne. Tutti gli altri sono nuovi. È la forza del Liverpool in profondità che sta facendo la differenza“.

“Se presumiamo che l’Arsenal sarà il rivale del Liverpool a lungo termine, Jota non è un attaccante più convenzionale di Havertz; è solo più efficace“. Poi c’è Nunez, che “non è la prima scelta del Liverpool. Non è nemmeno nei tre davanti, è la quinta scelta dietro Salah, Jota, Cody Gakpo e Luis Díaz“.

Di Salah è pure superfluo parlare. Lo spiega bene The Athletic perché per adesso è il miglior giocatore della Premier League. “Domenica è diventato il giocatore più veloce a segnare 30 gol in una sola stagione nella storia della Premier League. Alcune delle cose che Salah sta facendo a 32 anni, giocatori di dieci anni più giovani e potenzialmente più costosi, non saranno in grado di farcela se si allenassero ogni giorno per il resto della loro vita. È eccezionale“.

“Eppure, da qualche parte c’è una stampa, un grafico che misura gli anni che avanzano con rendimento e valore, e questo sta prevalendo su ciò che si sta svolgendo davanti ai nostri occhi”. Il rinnovo per chi si lascia guidare dagli algoritmi dipende da questo.

