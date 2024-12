Lavezzi, furto con scasso nella casa in Francia: i ladri hanno preso tutti i beni di lusso (Le Parisien)

E’ successo nella notte tra domenica e lunedì. L’ex Napoli e Psg ha ancora una casa nelle Alture della Senna, zona a ovest di Parigi.

Nella notte tra domenica e lunedì, Ezequiel Lavezzi ha subito un furto nella sua casa alle Alture della Senna, zona a ovest di Parigi. All’ex calciatore di Napoli e Psg sono stati rubati tutti i beni di lusso.

Furto in casa subito da Lavezzi in Francia

Secondo quanto riportato da Le Parisien:

Ezequiel Lavezzi aveva ancora una casa nelle Alture della Senna. Lì ha subito il furto con scasso nella notte tra domenica e lunedì. In quel momento non c’era nessuno in casa; sono stati rubati i beni di lusso. E’ stata aperta un indagine per furto con scasso, ma i danni subiti non sono stati ancora valutati, come affermato dall’ufficio del Procuratore di Nanterre.

“È difficile. Ma devo farlo, devo cambiare la mia vita, le mie abitudini. E devo fare tutto questo per mio figlio”. Sono le parole pronunciate da Ezequiel Lavezzi prima di essere ricoverato in un centro specializzato in psichiatria, secondo diversi media riportati da L’Équipe. In particolare il giornalista Matías Vázquez, di El Trece. Il Pocho avrebbe detto anche “Sono andato troppo oltre. Ho provato a purificarmi nella casa di Pilar (dove poi è rimasto ferito, ndr), ma non ci sono riuscito. Non avevo altra scelta che venire qui, in clinica”

Vázquez assicura che il problema principale di Lavezzi è l’alcol.

Riguardo ai fatti accaduti a Punta del Este a fine dicembre, dice che Lavezzi “soffre di ipomania, un disturbo cronico che colpisce l’umore. Aveva già subito in passato le conseguenze di questa patologia, non è in cura per consumo di stupefacenti o alcol, ma per curare un disturbo psichiatrico che potrebbe spingere qualcuno a farsi del male”.

