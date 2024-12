La nuova regola dell’Ifab: calcio d’angolo o rimessa laterale se i portieri tengono la palla per più di 8 secondi

Lo segnala il Times. A Malta la sperimentazione è andata bene. Ora nell’under 20 italiana verrà assegnata agli avversari una rimessa laterale invece di un calcio d’angolo

“Gli arbitri assegneranno un calcio d’angolo alla squadra avversaria se un portiere trattiene la palla per troppo tempo, secondo un nuovo sistema preso in considerazione dall’Ifab“. Questa la notizia data dal Times. In realtà si tratta di un esperimento già avviato e che sta dando risultati positivi.

Una nuova regola dell’Ifab per velocizzare il gioco

Già nell’under 21 della Premier League, ai portieri non sarebbe consentito tenere la palla per più di otto secondi. In quel caso “gli arbitri alzano la mano e contano alla rovescia da cinque secondi a zero“. Secondo il Times, è arrivato il turno dell’Italia. Infatti “le sperimentazioni, che hanno avuto luogo anche a Malta, sono ora destinate a essere estese al campionato under 20 italiano“.

“Se ciò verrà ritenuto un successo, è probabile che venga adottato in tutto il gioco”. A parlare dei risultati dell’iniziativa è anche Patrick Nelson, amministratore delegato della Irish FA (Football Association) e membro del consiglio direttivo dell’International FA Board (Ifab), responsabile delle regole del calcio: «I dati che ne emergono finora sono molto, molto interessanti, in quanto i due esperimenti finora hanno dimostrato che se il portiere trattiene la palla troppo a lungo, l’arbitro assegnerà un corner».

«I casi di corner assegnati sono quasi inesistenti, il che ci indicherebbe – continua Nelson – esaminando i dati, che il deterrente è esattamente quello che vorremmo che fosse a questo punto, e spinge i portieri a lasciare andare la palla e riportarla in gioco più velocemente possibile».

Il Times fornisce i dati:

“Nell’esperimento di Malta, la palla è stata trattenuta dai portieri in 796 occasioni e non hanno mai superato gli otto secondi. Nell’esperimento italiano, verrà assegnata una rimessa laterale al posto di un corner, ma questo è visto come un deterrente minore“.

L’Ifab, segnala il quotidiano inglese, esaminerà di nuovo anche le proposte per cambiare la regola del fuorigioco. Sono in corso le prove di una proposta di Arsène Wenger, responsabile del calcio globale della Fifa, in cui deve esserci luce naturale tra l’attaccante e il difensore.

