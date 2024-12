Luis Enrique ha di nuovo escluso Kolo Muani e Kimpembé dai convocati, nessuno dei due è infortunato (L’Equipe)

Lo spagnolo aveva già annunciato che «le sue scelte avrebbero parlato di più delle sue dichiarazioni». Ora il Psg vorrà Osimhen oppure no?

Luis Enrique sta facendo discutere al Psg per risultati e scelte (ma c’erano pochi dubbi, a Parigi va così da anni ndr). Anche lo spagnolo come i suoi predecessori non sembra piacere all’ambiente, sia per il gioco espresso – un po’ altalenante, non considerato alla sedicente altezza della squadra – che per le dichiarazioni, talvolta sibilline e altre volte eccessivamente dirette. Una delle gestioni contestabili, secondo l’Equipe, riguarda quella di Kolo Muani. L’attaccante francese, acquistato dall’Eintracht non per pochi spiccioli, è praticamente fuori rosa pur essendo totalmente in condizione di scendere in campo potenzialmente.

Luis Enrique esclude (ancora) Kolo Muani: indizio di mercato?

Di seguito quanto si legge da L’Equipe:

“È con un gruppo di 21 giocatori che il PSG si recherà questo mercoledì sera a Monaco per l’anticipo della 16esima giornata di Ligue 1. Un elenco che non comprende Randal Kolo Muani, che non era già stato convocato per la partita di domenica contro l’OL (3-1). Se notiamo il ritorno in gruppo di Milan Skriniar, noteremo l’assenza di Presnel Kimpembe così come quella di Nuno Mendes, infortunato alla coscia destra questo fine settimana”.

In occasione della mancata convocazione contro il Lione, sempre il quotidiano francese aveva così segnalato:

“Dato che non dobbiamo davvero tenere conto delle dichiarazioni di Luis Enrique in conferenza stampa, dobbiamo esaminare con attenzione anche la più piccola delle sue decisioni. Su questo punto lo spagnolo non si è mai nascosto. Ha sempre detto in pubblico che le sue azioni avrebbero parlato più forte delle sue parole. Le assenze di Randal Kolo Muani e Milan Skriniar, sommate a quella di Presnel Kimpembe – in condizione di giocare – segnano una nuova svolta nel rapporto dello spagnolo con i suoi giocatori. Nessun infortunio da segnalare, queste infatti le scelte del tecnico”.

A questo punto, il Psg – che in estate pareva aver offerto dei milioni (pochi) per acquistare Osimhen – potrebbe tornare all’attacco per il nigeriano, la cui clausola da 75 milioni scatterà il 1 luglio 2025 (fino a gennaio invece sarà di 81 milioni di euro ndr).

