Klopp ha avuto giustizia: l’arbitro Coote è stato licenziato dalla Premier League

Aveva insultato l’ex tecnico del Liverpool in un video. Nel comunicato si legge: “Le sue azioni hanno violato gravemente le disposizioni del suo contratto. Coote avrà diritto di impugnare la decisione”.

Il direttore di gara della Premier League David Coote è stato licenziato dall’ente responsabile del corpo arbitrale, il Pgmol, a seguito di un’ “indagine approfondita” sulla sua condotta. Era stato inizialmente sospeso dopo la diffusione di un video in cui insultava l’ex tecnico del Liverpool Jurgen Klopp; successivamente, il Sun aveva pubblicato delle foto scattate durante Euro 2024, sostenendo che Coote sniffasse polvere bianca attraverso una banconota arrotolata.

Coote licenziato dalla Premier League

Il comunicato del Pgmol recita:

A seguito della conclusione di un’indagine approfondita sulla condotta di David Coote, il suo impiego con Pgmol è stato interrotto oggi con effetto immediato. Le azioni di David Coote hanno violato gravemente le disposizioni del suo contratto di lavoro, la sua posizione è ora ritenuta insostenibile. Coote avrà diritto di impugnare la decisione.

Il Telegraph scrive:

David Coote sembra sniffare polvere bianca in un nuovo filmato presumibilmente girato durante Euro 2024. Un video di otto secondi che lo mostrerebbe con una banconota arrotolata 24 ore dopo aver fornito assistenza al Var per la vittoria dei quarti di finale della Francia sul Portogallo, giocata ad Amburgo il 5 luglio. Il nuovo video, condiviso via WhatsApp da Coote, mostra polvere bianca su un comodino accanto a farmaci da prescrizione, una carta di credito e un romanzo di Terry Hayes. Si ritiene che il filmato sia stato girato in una stanza d’albergo finanziata dalla Uefa. Una foto inviata da Francoforte il 1° luglio mostra presumibilmente le carte di credito di Coote su un piattino su entrambi i lati di sei linee di polvere.

