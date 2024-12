Il Napoli sta sondando Cristante e Mancini

In uscita Spinazzola (contatti con la Fiorentina e il Torino), Folorunsho (valutato dal Napoli 10 milioni), Rafa Marin (Como), Zerbin (Empoli) e Juan Jesus (Venezia)

Il Corriere dello Sport riassume le trattative in cui il Napoli è impegnato per la finestra invernale di mercato. In entrata si cerca un difensore e un centrocampista. Danilo il prescelto, ma si guarda a anche a Martinez Quarta e Ismajli per la difesa. A centrocampo il nome nuovo è Cristante. Per il CorSport “tutto ruota attorno al futuro di Raspadori, ma l’attaccante non è l’unico: aspirano ad avere maggiore spazio anche Spinazzola, Folorunsho e Marin. L’ex Sassuolo, ricordiamolo, è finito al centro dei discorsi con Juve e Roma“.

In uscita dal Napoli Spinazzola, Folorunsho, Rafa Marin, Zerbin e Juan Jesus

Al di là degli interessi, il Napoli è concentrato anche sulle uscite:

“Cristante, che è un altro calciatore nei radar del Napoli insieme a Mancini: entrambi, poi, sono gestiti dallo stesso procuratore. Pure Spinazzola ha chiesto maggiore spazio. Ci sono stati contatti con la Fiorentina e il Torino, oltre a quelli con i club spagnoli e arabi. Al momento, però, la volontà dell’ex Roma è quella di aspettare e di valutare con calma le varie opzioni sul tavolo. La società toscana è stata in ogni caso la prima a muovere dei passi verso il calciatore, ma in una fase iniziale non è stata trovata l’intesa. Inoltre, a Firenze Spinazzola non avrebbe il posto garantito, e questo è un aspetto molto considerato dall’entourage del giocatore“.

I dialoghi con la Fiorentina riguardano “anche Folorunsho, valutato dagli azzurri sui 10 milioni. Della Viola interessa sempre l’argentino Martinez Quarta, anche se la prima scelta per la difesa resta Danilo. Per quest’ultimo il Napoli sta cercando la formula giusta con la Juve: l’offerta al brasiliano, ricordiamolo, prevede un contratto di un anno e mezzo. Tra le alternative c’è Ismajli dell’Empoli. Futuro incerto anche per Rafa Marin. Su di lui c’è il Como che, anche a gennaio, sarà uno dei protagonisti sul mercato. Infine, il Venezia ha preso informazioni su Juan Jesus, mentre l’Empoli ha chiesto Zerbin e sembrerebbe in vantaggio sul Lecce“.

