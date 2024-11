Dybala torna in Argentina? La moglie: «Se Paredes vuole che vada con lui, Paulo lo seguirà»

I tifosi del Boca Juniors iniziano a sognare, anche se l’entourage della Joya ha smentito un addio immediato.

I tifosi del Boca Juniors sarebbero entusiasti di avere Leandro Paredes e Paulo Dybala insieme nel club argentino.

In un programma tv nazionale, è intervenuta la moglie della Joya, Oriana Sabatini, sulla questione. Le dichiarazioni riportate da Sportmediaset:

«Se il suo amico (Paredes, ndr) vuole che vada al Boca, andrà con lui. Paredes ha iniziato a lanciare l’idea. Se gli verrà chiesto, Paulo seguirà l’amico».

Mentre per Paredes il futuro sembra ormai segnato, l’entourage del trequartista della Roma ha smentito un addio immediato della Joya, ma non è detto che il calciatore rimanga a lungo in giallorosso.

La permanenza di Dybala ha stravolto i piani della Roma, da lì è iniziata la crisi

Il Messaggero svela cosa è accaduto alla Roma dopo che Paulo Dybala ha deciso di rifiutare un’offerta faraonica dall’Arabia Saudita per restare nella capitale. Sarebbe stata questa la “causa” che ha portato poi alla crisi giallorossa.

Il quotidiano riporta:

Quando Dybala aveva deciso di restare, i piani tattici stavano cambiando, in peggio. Perché al di là del valore indiscutibile di Paulo, a De Rossi era stata prospettata un’altra situazione: puntare su Soulé portando avanti il 4-3-3 e con i soldi che la Roma avrebbe risparmiato e incassato, sarebbe stata completata la squadra con altri innesti più funzionali. Le liti continue tra De Rossi e Lina Souloukou, hanno fatto precipitare il tecnico, fino al licenziamento tronco. Il campionato è cominciato con il caso Dybala, un mercato da completare e le scrivanie che volavano in aria. La Roma ha faticato e la partenza è stata lentissima.

