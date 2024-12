Il ds del Lecce Corvino: «Tutti scrivete che il Napoli vorrebbe Dorgu. Per qualunque cifra, non se ne va»

In conferenza: «Confermo al mille per mille che a gennaio non se ne va. È un giocatore importante che sta giocando titolare, quindi non ce ne priviamo»

Dopo la conferenza di Giampaolo, in sala stampa interviene il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino per parlare della prossima sessione di mercato e delle voci di mercato su Dorgu. Le sue parole riportate da Tmw.

Corvino: «Non ci priveremo di Dorgu a gennaio»

«Il mercato invernale come sapete è diverso da quello estivo. Il mercato di gennaio ha i suoi tempi e si caratterizza per le sue regole facilmente intuibili: è un mercato di riparazione. Un nome famoso che sta giocando in un altro club ripara una situazione. Chiedo però a tutti quale club può cedere a gennaio un giocatore titolare che sta facendo bene? Qualcuno può dire che con tanti soldi forse è possibile. Faccio un esempio. Tutti scrivete che il Napoli vorrebbe Dorgu, però per noi è un giocatore importante che sta giocando titolare, quindi non ce ne priviamo. A gennaio un club deve avere fantasia e capacità di intravedere chi sta facendo fatica altrove, per poi convincerlo a venire rispettando le condizioni del club. Allo stesso tempo chi vede dall’esterno l’acquisto di un giocatore che sta giocando poco può essere scettico. Ci sforzeremo e proveremo a fare il massimo, sicuramente non improvvisiamo», inizia così la conferenza Corvino.

Poi prosegue. «Abbiamo le idee chiare. Abbiamo diviso i sei ruoli in due fasce. La prima fascia è quella dove ci sarà da comprare e sono difensore centrale, esterno difensivo e esterno d’attacco. Qui andremo a prendere. Quelli che ci sono rimarranno e verranno aggiunti altri. Gli altri ruoli sono quelli in cui se c’è anche da ridurre riduciamo. Abbiamo 5 portieri e se qualcuno ci chiede possiamo cedere. Tra i portieri della prima squadra ci sono Borbei e Samooja, inoltre Penev si allena con la prima squadra per crescere. Stessa cosa per il centrocampo. Ad inizio stagione abbiamo aspettato Kaba e abbiamo creduto in Helgason. Il centrocampo adesso ha tanti giocatori e se un giovane come McJannet ci chiederà di andare a giocare vedremo di accontentarlo. Come attaccanti centrali abbiamo Krstovic, Rebic e Burnete. Qui non c’è niente da fare, neanche se ci chiederanno di essere ceduti. Siamo nel numero giusto».

Il futuro di Dorgu.

«Confermo al mille per mille che a gennaio non se ne va. Qualunque cifra, non se ne va».

