Geolier: «Se il Napoli non vince quando vado allo stadio, mi riprometto di non andare più»

A bordo campo al Maradona, il cantante e grande tifoso del Napoli. Geolier è intervenuto ai microfoni di Dazn

Le parole di Geolier

Cosa deve tirare fuori il Napoli stasera?

«Lo dico in napoletano: A cazzimm! Noi napoletani non diamo mai pronostici per la partita perché siamo scaramantici. Io, per esempio, se vengo allo stadio ed il Napoli non vince poi mi riprometto di non tornarci più»

Il suo pronostico:

«Il Napoli ha studiato bene la Lazio questa settimana, quindi speriamo bene»

Cosa provi ad essere il più ascoltato in Italia?

«Non ho realizzato, noi lavoriamo tutti i giorni per questo. I miei fan ci sono sempre, questa è una cosa oggettiva ed io ringrazio la mia città perché sono loro che mi hanno portato dove sono»