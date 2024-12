Gasperini: «Siamo tornati a introdurre una parte tecnica negli allenamenti, per migliorare i fondamentali»

A Dazn: «Il controllo, lo stop, il passaggio, i tiro, il colpo di testa. Ce n’è sempre bisogno, sennò non viene niente. Tu prepari uno schema e poi sbagli il passaggio, il controllo…»

A sentire l’intervista di Gasperini su Dazn, incalzato da un Barzagli in versione intervistatore, ritornano i menti i racconti di Capello. Don Fabio, come lo chiama amichevolmente alcuni amici, alla Juve si mise affianco Ibrahimovic e gli insegnò a calciare il pallone. Dall’Ajax alla Juve, al vertice del calcio europeo. Eppure c’era ancora qualcosa da limare nella tecnica dello svedese.

Gasperini, nel 2024, lo dice a chiare lettere. Il lavoro tecnico individuale è fondamentale. Il tecnico dell’Atalanta porta spesso i suoi ragazzi nel settore giovanili per fare esercizi tecnici. Per essere ancora più chiari, li allena sul «controllo, lo stop, il passaggio, i tiro, il colpo di testa». Sarà mica uno dei rarissimi casi in Serie A? Speriamo di no.

Gasperini: «C’è sempre bisogno di allenare i fondamentali»

Le sue parole a Dazn:

«Oggi negli allenamenti c’è bisogno di staff anche numerosi, di gente qualificata. Perché crediamo tutti quanti nella personalizzazione dell’allenamento. Perché c’è una parte che riguarda sicuramente la squadra, quindi l’esercitazione di squadra. Tutto quello che la tattica, che va inserita con tutti. Poi c’è una parte di preparazione non solo fisica ma anche tecnica».

Barzagli allora chiede: «Lavori individuali?»

Gasperini: «Sì, quest’anno siamo tornati molto a introdurre proprio una parte proprio tecnica, quasi da settore giovanile».

L’ex difensore Juve: «Prima o dopo l’allenamento?»

Gasperini continua:

«Di solito prima, o nella parte iniziale dell’allenamento. Facciamo spesso delle esercitazioni anche tecniche. A volte dico “andiamo nel settore giovanile, andiamo a copiare qualche esercitazione che si fa con i ragazzi”, perché ho trovato la necessità. Perché, fermo restando tutto quello che è fisico, tattico, atletico, eccetera, di incrementare proprio i fondamentali. Ovvero il controllo, lo stop, il passaggio, i tiro, il colpo di testa. Che si dice “sì, si fa nei ragazzi e poi basta”. Invece non è vero, ce n’è sempre bisogno. Perché sennò non viene niente e tu prepari uno schema anche tattico così se poi sbagli il passaggio, se sbaglio il controllo, il tiro o il cross…».

ilnapolista © riproduzione riservata