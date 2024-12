Euro 2025 femminili, l’Italia con Spagna, Belgio e Portogallo nel girone. Gli spagnoli: “Sorteggio benevolo”

Gli spagnoli esultano. L’Europeo si terrà in Svizzera e avrà inizio con la prima giornata della fase a gironi il 2 luglio. Finale il 27 luglio

Si sono tenuti oggi pomeriggio i sorteggi per i Gironi dell’Europeo Femminile del 2025 in Svizzera. L’Italia è stata inserita nel Gruppo B di Euro 2025 dove troverà di fronte le campionesse del Mondo della Spagna, già affrontate nella scorsa Nations League, e il Portogallo oltre a quel Belgio che eliminò le azzurre in Inghilterra nell’ultimo torneo continentale.

Un girone complicato per le ragazze di Andrea Soncin che però hanno evitato Paesi Bassi, Svezia e Norvegia (tutte inserite nella terza fascia al pari del Belgio). Il gruppo più duro è quello D dove si sfideranno Francia, Inghilterra e Paesi Bassi con il Galles che appare come il classico ‘vaso di coccio’ in mezzo a quelli di ferro.

Gli spagnoli già esultano. Relevo ha accolto con favore il verdetto del sorteggio tanto da titolare: “Sorteggio benevolo per la Spagna: ci misureremo Italia, Belgio e Portogallo”

I gruppi di Euro 2025: Italia ancora contro la Spagna

Nel gruppo A presenti Svizzera (paese ospitante), Norvegia, Islanda e Filandia. Nel gruppo b Spagna, Portogallo, Belgio, Italia.

Il gruppo C è invece composto da Germania, Polonia, Danimarca e Svezia, mentre il gruppo D da Francia, Inghilterra, Galles, Paesi Bassi.

La prima giornata della fase a gironi sarà dal 2–5 luglio; seconda giornata 6–9 luglio; terza giornata 10–13 luglio. Poi subito i quarti di finale dal 16 a 19 luglio; Semifinali il 22 e 23 luglio e la finale il 27 luglio.

