Danilo si aspetta di essere liberato a zero a gennaio. Il Napoli lo vuole (Sky)

Ugolini: «Ci sono tutte le premesse affinché questo affare venga portato avanti. È il giocatore che fa al caso del Napoli»

Antonio Conte e il ds Manna hanno scelto l’uomo per la difesa del Napoli. È Danilo, capitano della Juve. come ogni mercato che si rispetti però non è possibile fare i conti senza altri club che cerchino di rompere le uova nel paniere. Proprio in quest’ottica oggi il Corriere dello Sport scriveva che nell’operazione che dovrebbe portare Danilo al Napoli si è inserita l’Arabia Saudita e non sono mai buone notizie. l’Al Nassr di Pioli e Cristiano Ronaldo vorrebbe il 33enne capitano della Juventus che piace a Conte. Secondo Repubblica però il Napoli avrebbe già il sì del difensore in uscita dalla Juve.

Oggi è stato confermato che la Juve ha ufficialmente messo sul mercato Danilo, il club bianconero infatti ha messo gli occhi su Antonio Silva del Benfica e il brasiliano adesso chiede la cessione.

Sky Sport 24 scrive:

“Danilo ha capito di essere fuori dai piani della Juventus, è tornato nei piani di Motta solo quando si è infortunato Bremer ma è fuori dai piani del tecnico e con il contratto in scadenza a giugno, il calciatore si aspetta di essere liberato a zero in questa finestra di mercato”

Danilo vorrebbe essere ceduto a parametro zero a gennaio, senza alcun indennizzo per gli ultimi 6 mesi di contratto che lo legano alla Juve.

Ugolini: «La priorità del Napoli resta il difensore centrale e il prescelto di Antonio Conte è Danilo. È un giocatore di esperienza che può ricoprire più ruoli, ha un ingaggio abbordabile e ci sono tutte le premesse affinché questo affare venga portato avanti. È il giocatore che fa al caso del Napoli»

ilnapolista © riproduzione riservata