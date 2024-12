Fin qui ha saltato una sola partita, quella del disastro di Verona. Quel giorno a sostituirlo fu Juan Jesus

Buongiorno era l’unico giocatore davvero insostituibile della squadra (Gazzetta)

È il giorno delle grida di dolore per l’infortunio a Buongiorno che in allenamento è caduto dopo uno scontro di gioco e si è fratturato due vertebre lombari. La Gazzetta scrive di un ballottaggio tra Juan Jesus e Rafa Marin. Noi invece crediamo che non giocherà nessuno dei due. Al centro della difesa Conte piazzerà Olivera oppure Di Lorenzo.

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Buongiorno era probabilmente l’unico giocatore davvero insostituibile della squadra. Almeno è ciò che ha detto il campo nelle prime sedici giornate. Alessandro ha saltato soltanto il match d’esordio a Verona, col Napoli tramortito 3-0 dall’Hellas in un retaggio della stagione precedente. Poi la sua fisicità e il suo senso tattico hanno trasformato il Napoli e accanto a lui anche Rrahmani era tornato sui livelli scudetto.

Buongiorno ha saltato solo Verona dove il Napoli crollò

Ecco, quel giorno a Verona – con Buongiorno finito out per una distorsione alla caviglia nell’allenamento di rifinitura – al suo posto giocò Juan Jesus, protagonista di un secondo tempo da dimenticare. Adesso c’è da capire a chi vorrà affidarsi Conte tra lui e lo spagnolo Rafa Marin, che non ha ancora giocato un minuto in Serie A da quando è sbarcato in Italia. E chissà che anche la condizione contrattuale non possa avere un valore nella scelta del tecnico azzurro. Juan Jesus ha contratto in scadenza la prossima estate e sembrava in uscita già a gennaio, proprio per favorire l’acquisto di un altro difensore, di un nuovo titolare da piazzare dietro al duo Rrahmani-Buongiorno.

ilnapolista © riproduzione riservata