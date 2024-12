Amorim ha escluso Rashford e Garnacho dal derby di Manchester “per come si vestono e mangiano” (Times)

“Si sono allenati bene, ma non basta. E’ importante il modo in cui ti vesti, il modo in cui mangi, il modo in cui ti relazioni con i compagni di squadra”

Si sono allenati bene. Anzi, benissimo. Ma Ruben Amorim escluso Marcus Rashford e Alejandro Garnacho dal derby vinto contro il Manchester City, per una questione di “standard comportamentali”. L’allenatore dello United – scrive il Times – ha chiarito che l’esclusione dei due attaccanti non era disciplinare, ma legata al livello complessivo di professionalità, includendo le prestazioni in allenamento e in partita, oltre a fattori intangibili come l’abbigliamento e il comportamento”.

“Tutto è importante. il modo in cui ti vesti, il modo in cui mangi, il modo in cui ti relazioni con i compagni di squadra”, ha detto.

“Amorim – continua il Times – ha sottolineato la necessità di mantenere standard elevati in un momento difficile per il club, segnato dal licenziamento di 250 dipendenti sotto la nuova proprietà di Sir Jim Ratcliffe. Sebbene entrambi i giocatori abbiano lavorato duramente in allenamento dopo l’esclusione, Amorim ha chiarito che tali decisioni fanno parte di una filosofia più ampia. Ha paragonato la loro situazione a quella del veterano difensore Jonny Evans, anch’egli escluso nonostante avesse fatto “tutto nel modo giusto,” sottolineando la necessità di scelte difficili basate su priorità tattiche e contestuali”.

