Zola: «In Inghilterra non hanno digerito la scelta dello United di cedere McTominay al Napoli»

Il Corriere dello Sport intervista oggi Gianfranco Zola in vista del big match di domenica tra Napoli e Roma: «Bella la sfida tra Antonio e il mister». Conte, suo ex compagno di Nazionale, e Ranieri, suo ex allenatore al Chelsea e prima ancora proprio al Napoli.

Stima a parte, vuole bene a entrambi.

«Ranieri è stato l’allenatore dei miei inizi e della fine: a Napoli finimmo quarti al primo anno senza Diego giocando un bel calcio offensivo. Antonio, invece, è stato un compagno di Nazionale da rispettare e un avversario molto tosto. C’è affetto con tutti e due. E ne sono orgoglioso».

I tifosi del Napoli la chiamavano Zoladona. Oggi c’è Kvaradona.

«Kvara è molto bravo: è determinante con la palla, sa fare gol e assist ma si mette tanto a disposizione della squadra. Mi è sempre piaciuta questa cosa».

Kvara contro Dybala: sfida chiave di Napoli-Roma?

«Sono entrambi capaci di decidere la partita. Dybala è un giocatore fantastico, di enorme intelligenza calcistica. Avrebbe potuto incidere di più, purtroppo è stato limitato dai problemi fisici. Peccato. Comunque, saranno tanti i giocatori importanti in campo. Il Napoli ne ha diversi».

Le piace McTominay?

«Tra i colpi migliori dell’ultima estate. Qui, in Inghilterra, non si capacitano di come abbia fatto lo United a lasciarlo andare. Fanno fatica a capirlo, forse è una scelta dovuta al Fairplay finanziario. Non è stata digerita tanto».

Il Napoli può sognare o deve credere?

«È primo in classifica, ha un organico di primo livello e un grande allenatore. Ha cominciato da poco, ma le squadre di Antonio vanno sempre in crescendo».

