Vicario ha giocato 60 minuti contro il City con la caviglia rotta: «Il calcio ti mette alla prova inaspettatamente»

Il portiere del Tottenham si è operato stamani e starà a lungo lontano dal campo.

Guglielmo Vicario è stato operato stamani alla caviglia dopo un brutto infortunio subito nel match contro il Manchester City. Per il portiere del Tottenham e della Nazionale italiana si prevede un lungo stop.

Vicario: «A volte il calcio ti mette alla prova in modi inaspettati: ho giocato 60 minuti all’Ethiad con una caviglia rotta»

Ha scritto su Instagram:

A volte il calcio ti regala emozioni forti, a volte ti mette alla prova in modi inaspettati. Ho giocato 60 minuti all’Ethiad con una caviglia rotta, dando tutto quello che avevo per la squadra. Sfortunatamente non c’era modo di evitarlo… Avevo bisogno di operarmi. Sono deluso perché non potrò aiutare la squadra per un po’. Un enorme ringraziamento ai dottori e allo staff. L’operazione è andata bene e da domani lavorerò sodo per tornare più forte, in forma e pronto a dare di nuovo tutto per voi.

Il portiere punta sul Napoli al Fantacalcio: «Ho preso McTominay, Politano e Buongiorno»

A Sky Sport ha parlato della sua passione per il fantacalcio. Il portiere ha preso anche alcuni calciatori del Napoli.

In difesa:

«In uno sono stato molto low cost per fare un attacco degno di nota e al Mantra è diverso perché devi scegliere se giocare a 4 o a 3. Però ho preso Dorgu del Lecce a sinistra che mi darà grandi soddisfazioni. Invece nell’altro ho fatto difesa di ferro per il modificatore con Mazzocchi, Buongiorno, Pavard, Gatti e Gosens».

A centrocampo invece:

«Ho preso McTominay, sarà una grande rivelazione. Ho anche Fabbian che può fare molto bene. Poi Politano e Frattesi, jolly che portano bonus».

