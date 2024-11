Verstappen è campione del mondo per la quarta volta consecutiva. A Las Vegas la Ferrari accorcia sulla McLaren

Primo Russel, poi Hamilton e Sainz. Leclerc quarto e polemico con il compagno. Ferrari a 24 punti dalla McLaren, in Qatar primo match point per gli inglesi

Max Verstappen è campione del mondo, per la quarta volta consecutiva. A Las Vegas diventa ufficiale, il pilota della Red Bull ha dimostrato tutto il suo valore e la maturità avuta durante tutta la stagione. Con due gare d’anticipo si l’olandese si mette la corona d’alloro sulla testa senza rischiare troppo. Lascia andare prima Hamilton e poi le due Ferrari, non ingaggia nessuna battaglia. Il suo obiettivo è fare più punti di Norris e nemmeno tanti di più, il mondiale è e resta nelle sue mani. Memorabile la gara sotto la pioggia del Brasile dove ha veramente dimostrato tutto il suo talento al volante.

Russell Gp di Las Vegas, Verstappen il mondiale F1

Alla partenza Russell inizia bene e conclude la gara così come l’ha iniziata. C’è un po’ d’azione dietro, con le Ferrari tallonate da Hamilton. Al muretto dicono a Sainz di far passare Leclerc. Lo spagnolo però chiedere di entrare ai box così da non subire anche il sorpasso di Lewis.

Lo spagnolo obbedisce, tiene la posizione anche sull’inglese e poi si dirige ai box. I meccanici all’ultimo secondo lo avvertono di non essere pronti e lo spagnolo quasi rischia la penalità per aver cambiato traiettoria appena prima dell’ingresso in pit lane. Questo è la prima incomprensione della gara.

La seconda arriva nei giri finali di Las Vegas, quando ormai i giochi sono quasi fatti. Altro ordine di scuderia Ferrari a Sainz, altra insubordinazione. Al muretto gli dicono di non mettere pressione a Leclerc, lui se ne infischia, sorpassa il compagno di squadra e conclude la gara sul podio.

Dopo il sorpasso, Leclerc in radio polemizza: «Diteglielo in spagnolo, magari lo capisce». Dopo la bandiera a scacchi poi sbotta: «Ogni volta la stessa storia. Non ha rispetto, oh Dio…».

Ferrari accorcia su McLaren ma potrebbe non bastare

La Ferrari adesso dista 24 punti dalla McLaren nel mondiale costruttori a due gare dalla fine. Alla scuderia inglese mancano appena 21 punti per essere certi della vittoria che potrebbe dunque arrivare già in Qatar. Il Cavallino quindi ha di fronte a sé una sfida difficile, quasi impossibile.

Classifica mondiale costruttori:

McLaren 608

Ferrari 584

Red Bull 555

