Sainz: «La macchina migliore appartiene a pochi piloti, se la Ferrari vincerà nel 2025 sarà anche merito mio»

A Mundo Deportivo: «Alonso e Hamilton sono grandi piloti, ma non hanno la macchina migliore. Approdare alla Williams mi motiva».

Carlos Sainz passerà alla Williams per la prossima stagione di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo sulle sue scelte.

Sainz: «La macchina migliore appartiene a pochi piloti, dov’era la McLaren prima e dov’è adesso?»

Come ti avvicini a questo Gran Premio di Las Vegas sapendo che potrebbe essere l’ultima o la migliore possibilità di vincere una gara negli ultimi tre round con la Ferrari?

«Sono d’accordo che potrebbe essere la migliore possibilità di vincere alla fine dell’anno, ma non l’ultima. Ci sono ancora 3 gare e delle restanti, in teoria, questa a Las Vegas è la migliore. Ma quest’anno è vero che le cose sono cambiate un po’ e mentre l’anno scorso siamo stati molto bravi quando faceva freddo, quest’anno è totalmente l’opposto. Quindi, anche se il circuito si adatta alla nostra auto, non si adatta alle temperature. Quindi dovremo vedere cosa succede alla fine. Vincere sarebbe un modo ideale per continuare a dire addio a questa seconda parte della stagione con la Ferrari».

Il periodo in Ferrari ti ha reso migliore?

«Beh, mi è stata data l’opportunità in Ferrari di lottare per podi e vittorie e penso che quando ci sono state possibilità di vincere gare e fare podi, personalmente penso di esserci sempre stato. Sono molto felice di avere quattro vittorie in F1, di averle ottenute con la Ferrari, ora ovviamente sto già guardando al futuro. Sono orgoglioso di questi quattro anni in Ferrari».

Il momento più bello e più difficile in Ferrari:

«Il più bello direi Singapore 2023 e Messico 2024. È vero anche che la vittoria di Australia 2024 è stata molto emozionante per me, venivo dall’operazione all’appendice. Più difficile credo l’inizio del 2022, perché è stata la prima volta nella mia carriera che ho affrontato una sfida molto importante, che è stata quella di adattarmi a una macchina con la quale all’inizio non sono riuscito ad andare veloce. Ho dovuto cambiare un sacco di cose sul mio stile di guida per adattarmi a quella macchina. Ma è anche vero, quando guardo indietro, che è la cosa di cui vado più orgoglioso, perché ho attraversato cinque o sei gare molto difficili e poi, a partire dalla settima o ottava gara ho iniziato a migliorare molto, ho iniziato a fare più podi e sono diventato un pilota più forte».

Non sarai su una delle migliori macchine del 2025: come mai?

«Fernando Alonso è uno dei migliori e non ha una macchina molto buona. Hamilton quest’anno era uno dei migliori e non ha avuto la macchina migliore. È che in Formula 1, sfortunatamente, la macchina migliore è di proprietà solo di uno o due piloti in una squadra. Il mio obiettivo partendo con la Williams è trovare un modo per lottare di nuovo per le vittorie. Io uso sempre l’esempio della McLaren. Dov’era la McLaren tre o quattro anni fa e dov’è ora? Devi sempre fare del tuo meglio per vedere quando questa opportunità arriva di nuovo».

Mercedes e Red Bull non ti hanno proposto di passare con loro, sei stato quindi vittima della politica della F1?

Sainz: «Ma tutti sono vittime della politica in F1, non solo io. Non voglio essere una vittima in questa situazione, tutt’altro, perché tutti i piloti sono vittime delle molte variabili e delle molte cose che i team prendono in considerazione quando ingaggiano un pilota. E questo non è solo velocità e talento. Ci sono molte altre variabili per cui un pilota di F1 finisce in una certa squadra. Nel caso della Red Bull, penso di non essere semplicemente il pilota che stiano cercando in questo momento. E non mi infastidisce affatto. Preferisco andare alla Williams, che mi ha cercato fin dall’inizio ed è un progetto che mi motiva e in cui penso di avere buone opportunità in futuro».

Se la Ferrari vincerà nel 2025, sarà anche merito tuo?

«Sì. Onestamente mi sento parte dello sviluppo che questa vettura ha avuto negli ultimi tre o quattro anni. Alla fine, il pilota è un pezzo fondamentale della crescita del team e di come si sviluppa la vettura. Noi siamo quelli che danno indicazioni e penso che insieme a Charles Leclerc abbiamo avuto entrambi un’influenza molto importante su come si è sviluppata la macchina, essendo d’accordo in molte occasioni».

Lascerà aperta la possibilità di ritorno in Ferrari?

Sainz: «Lascerò aperta la porta della Ferrari, così come lascio aperta quella di tutti i team che ho attraversato perché non si sa mai quando ne avrai bisogno, quando si presenterà l’opportunità di tornare in quella squadra. E in Ferrari ancora di più, perché ho un ottimo rapporto con tutti quelli che ci lavorano. Non si è rotto nulla tra noi, semplicemente un sette volte campione del mondo (Hamilton) voleva venire in Ferrari e in questo senso, sono dovuto andare via io».

ilnapolista © riproduzione riservata