Traoré brilla ancora, l’ex Napoli sempre più decisivo con l’Auxerre

Sei gol in dieci partite, sono questi i numeri di Hamed Traoré con la squadra francese. L’ivoriano sta finalmente affermandosi?

Hamed Junior Traoré, centrocampista ivoriano di 24 anni, ha lasciato l’Italia la scorsa estate, dopo l’ultima di sei mesi al Napoli. Prima ancora si era messo in mostra con Sassuolo ed Empoli, da giovanissimo.

Il classe 2000, in prestito in Ligue 1 sta esplodendo ed è già a sei gol in campionato con l’Auxerre, dove rimarrà in prestito dal Bournemouth fino alla chiusura della stagione. Su dieci partite giocate con la squadra neopromossa, Traoré è andato a segno sei volte. Il talento africano sembra stia sbocciando definitivamente dopo alcune stagioni un po’ all’oscuro.

Traoré, ex Napoli sorprende e trascina la sua Auxerre

Si tratta di uno dei momenti più positivi in carriera per Traoré, che anche nell’ultima partita è stato decisivo. Contro l’Angers, la sua squadra ha vinto per 1-0 al 93′. Sua la rete nel pieno recupero. L’Auxerre si sta rivelando la sorpresa di questa stagione di Ligue 1, neopromossa ma a pari punti con il Lione, in quinta posizione.

Traoré non è nuovo al senso del gol, ma sta riuscendo ora a dare di più rispetto a quanto fatto prima. È tornato stabilmente a segnare anche con la Nazionale ivoriana. Intanto il Bournemouth osserva con interesse. Il suo cartellino è detenuto ancora dagli inglesi, dove tornerà a fine stagione. Il prossimo passo potrebbe essere la Premier League, per ora l’ivoriano continua a godersi il momento magico in Francia.

