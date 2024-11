Tardozzi: «Marquez sta mostrando cose che nessuno prima di lui aveva fatto in Ducati»

Il team manager Ducati a Speedweek: «Marc è al di sopra degli altri. Lui e Pecco hanno stili di guida diversi. In alcune aree Marc è migliore, in frenata Pecco è imbattibile»

Marc Marquez è appena arrivato in Ducati e ha già conquistato tutti, compreso il team manager Davide Tardozzi. Almeno questo è quello che scrive As riprendendo una intervista di Tardozzi a Speedweek. «I nostri ingegneri osservano molto attentamente le prestazioni dei piloti e tengono conto di tutto. C’è una grafica per tutto», ha esordito Tardozzi parlando del metodo di lavoro portato avanti da Ducati.

«In un certo senso Marquez è al di sopra degli altri»

Tardozzi esprime solo elogi nei confronti del pilota spagnolo:

«Quando guardo alcuni dati sul computer, mi risulta evidente che questo ragazzo (Marc Marquez) sta mostrando cose che nessuno prima di lui aveva fatto. In un certo senso Marc è al di sopra degli altri. Lui e Pecco hanno stili di guida diversi e in alcune aree Marc è migliore, ma in altre Pecco è molto migliore. In frenata Pecco è imbattibile: frena come non frena nessun altro».

Il duo Marquez-Bagnaia è potenzialmente un mix esplosivo. Sia in termini di feeling tra piloti, sia in termini di risultati in pista. Per Tardozzi però si tratta di un rischio calcolato. Nessuna altro team ha, infatti, una squadra come quella della Ducati.

«Possiamo correre questo rischio visto il livello a cui è la nostra moto . E perché i due piloti della squadra ufficiale il prossimo anno saranno Marc Márquez e Francesco Bagnaia. Nessun altro ha questi due, solo noi. Saranno molto forti e miglioreranno la moto. Ecco perché non hanno paura della Ktm o della Aprilia», ha concluso Tardozzi.

