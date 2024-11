Sinner in crisi con Anna Kalinskaya? Le indiscrezioni dalla Russia parlano di periodo complicato

La coppia, che ha reso pubblica la relazione solo pochi mesi fa durante il Roland Garros, sembra attraversare un momento di difficoltà.

Sinner fa notizia come sempre non solo nel campo. Il mondo del tennis è in fermento per i rumors sulla possibile “Pausa di riflessione” tra Jannik Sinner e la sua fidanzata Anna Kalinskaya. La coppia, che ha reso pubblica la relazione solo pochi mesi fa durante il Roland Garros, sembra attraversare un momento di difficoltà, complici le pressioni e le distanze imposte dai rispettivi impegni professionali. Gli inviati russi presenti alle ATP Finals di Torino hanno lanciato l’allarme: Anna non si è presentata al fianco di Sinner, alimentando le voci di una crisi.

Il condizionale è d’obbligo perché i diretti interessati non hanno ancora confermato ma neppure smentito le voci in arrivo dalla Russia. Secondo i media russi la coppia starebbe attraversando un periodo complicato e anche per questo la Kalinskaya non si è presentata a Torino, per supportare il collega e fidanzato alle Nitto Atp Finals. Ha preferito restare in Russia, dove si divide tra allenamenti, feste e momenti di relax ben documentati sui social. Anche se, sempre secondo la stampa russa, non è la prima volta che lei smette di seguire Sinner per poi ricominciare.

Leggi anche: Sinner, rottura con la russa Anna Kalinskaya? Lei non lo segue più su Instagram

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono in crisi?

Si vocifera addirittura che Anna, in questi giorni, stia trascorrendo il suo tempo nella mondana scena notturna di Mosca, lontana dalle tribune torinesi dove ci si aspettava di vederla sostenere il fidanzato. “Anna è una ragazza intelligente e indipendente,” riferisce una fonte, “Non si accontenta di essere semplicemente la ‘fidanzata di Jannik’ e vuole coltivare anche i propri spazi”.

Leggi anche: Il Sinner innamorato è eliminato a Wimbledon e va in Costa Smeralda. Prima, tornava ad allenarsi

I recenti post sui social media di Anna, che documentano serate con amici e feste esclusive a Mosca, hanno ulteriormente acceso il dibattito. L’assenza della giovane tennista russa alle ATP Finals è stata interpretata come una scelta volontaria di non voler legare la propria immagine solo a quella di Sinner, segnale di un rapporto in crisi.

ilnapolista © riproduzione riservata