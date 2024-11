Sabrina Ferilli: «Anche con la sinistra al governo la possibilità di abortire si è tramutata in sogno»

Al Fatto: «per loro i problemi sono diventati solo il genere maschio, femmina o neutro. Tra Trump e Harris non so per chi avrei votato»

Sabrina Ferilli intervistata dal Fatto quotidiano (a firma Alessandro Ferrucci) sulle elezioni americane.

Sabrina Ferilli, è stupita della vittoria di Trump?

No, era immaginabile.

Le piace?

Non lo ritengo una persona da stimare, non è il mio ideale di politico, ma neanche Kamala Harris lo è.

Tra Trump e Harris chi avrebbe votato?

(Silenzio) Non lo so; (altra pausa) non sono neanche una grande estimatrice degli Stati Uniti, un Paese che solo nel 1974 ha concesso alle donne la possibilità di aprire un conto corrente o di possedere una carta di credito senza la firma del marito o del padre.

La sinistra è senza identità?

No, hanno proprio sfasciato una serie di riferimenti fondamentali.

Tipo?

Anche con la sinistra al governo la possibilità di abortire si è tramutata in sogno; anche frequentare scuole attrezzate e sicure è un sogno; i servizi sanitari sono un mega-sogno. Mentre per loro i problemi sono diventati solo il genere maschio, femmina o neutro; o il poter chiamare ‘signora’ una donna che nasce con l’organo genitale maschile. Per carità, sono una questione, ma non possono diventare l’unica o la principale.

Risultato?

Che oggi il primo che arriva con 20 euro in mano e la frase “te li regalo”, diventa un motivo sufficiente per votarlo; (pausa) perché un tema importante come la sicurezza è solo appannaggio della destra? Perché sicurezza e immigrazione sono argomenti tabù a sinistra? Sono questioni centrali. Ma se li tratti vieni tacciato di fascismo, di “cattivismo”.

ilnapolista © riproduzione riservata