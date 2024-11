Politano: «Abbiamo fatto un buon primo tempo. Non sarà una sconfitta a buttarci giù»

A Dazn: «Domenica (contro l’Inter) ci presentiamo da primi, in queste giornate ce lo siamo meritato. L’Atalanta è una squadra eccezionale»

Matteo Politano ha parlato a Dazn dopo la sconfitta del Napoli contro l’Atalanta.

Le parole di Politano

Sulla partita:

«Nel primo tempo l’abbiamo gestita a tratti bene, penso che abbiamo fatto un buon primo tempo. Loro comunque sono una squadra forte e hanno sfruttato le due occasioni capitate, però penso che la squadra nel primo tempo abbia espresso un buon gioco».

A questo punto come preparate la partita contro l’Inter?

«Come ha detto il mister, dobbiamo tenere i piedi per terra. Ci sono state undici partite, il campionato è lunghissimo. Ci sono tante squadre forti. L’Atalanta ha dimostrato ancora una volta di essere fortissima con dei giocatori eccezionali. Ora abbiamo una settimana per preparare questa partita importante».

Domenica arrivate a San Siro da primi.

«Domenica ci presentiamo da primi, in queste giornate ce lo siamo meritato e non sarà una sconfitta come quella di oggi a buttarci giù. Pensiamo a noi stessi. Per il mio ruolo cerco di dare il massimo. Finché ce la faccio rimango in campo».

Sull’Atalanta:

«Sappiamo che l’Atalanta in questi anni è diventata una squadra eccezionale, fa un gioco particolare, sono giocatori fisici, è difficile giocare contro di loro. Se non sei in giornata rischi di essere sovrastato. È una squadra che arriverà sempre in alto».

Conte a Dazn

Si vince e si perde tutti insieme, i tifosi hanno accolto l’appello e hanno applaudito alla fine della partita.

«Penso che la squadra abbia performato nella giusta maniera, ci sono situazioni, episodi che hanno fatto la differenza in cui possiamo fare di più. Però niente da dire dal punto di vista dell’impegno. Abbiamo dovuto fare gara in cui abbiamo giocato alti, di pressione, abbiamo speso tanto a livello di energie, c’è poco da rimproverare ai ragazzi. Finora abbiamo fatto non bene ma benissimo. L’Atalanta è una squadra che in questo momento è più forte rispetto a noi, non lo dicevo per mettere le mani avanti, solo perché analizzo e valuto le situazioni, una squadra che da tanta anni sta facendo un percorso, gioca sempre in Champions, ha vinto l’Europa League battendo l’imbattuto Leverkusen, ha una rosa strutturata in maniera tale che deve far paura a tutti, con un ottimo allenatore. Dobbiamo prendere questo tipo di partite, prenderle, valutarle, fanno parte di un percorso. Loro in Champions, noi decimi, sono già strutturati in tutto e per tutto. Con un allenatore che è lì da tanti anni, ogni anno mettono sempre mattoni. Non ci dobbiamo vergognare se pensiamo che in questo momento possono essere un punto di riferimento per noi».

