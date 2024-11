Mourinho vuole Osimhen al Fenerbahce, sono pronti a fare un’offerta più alta del Galatasaray (O Jogo)

Il Galatasaray non vuole offrire più di 50 milioni di euro per trattenere il giocatore e il Fenerbahce sta valutando di fare un’offerta più alta.

Mourinho vuole Osimhen al Fenerbahce, sono pronti a fare un’offerta più alta del Galatasaray. Lo scrive O Jogo, quotidiano portoghese, secondo cui la squadra allenata dallo Special One è disposta ad avvicinarsi alla clausola da 75 milioni di euro. L’attaccante è stato il protagonista assoluto dell’ultima partita del Galatasaray segnando una doppietta in pochi minuti in Europa League contro il Tottenham.

“Il Fenerbahçe , la squadra allenata da José Mourinho, sta pensando di fare una grande mossa sul mercato”, scrive O Jogo. “Potrebbe presentare una proposta al Napoli per ingaggiare Osimhen, attaccante nigeriano che attualmente è in prestito nella rivale Galatasaray. L’attaccante ha una clausola rescissoria che a gennaio varrà 81 milioni di euro e che in estate scende a 75 milioni di euro. Il Galatasaray non vuole offrire più di 50 milioni di euro per trattenere il giocatore e il “Fener” sta valutando di fare un’offerta più alta“.

Quattro club disposti a pagare la clausola di 75 milioni per Osimhen a gennaio

Il giornalista nigeriano Buchi Laba ha condiviso su X un’indiscrezione circa il futuro di Osimhen. Dopo la fantastica prestazione in Europa League contro il Tottenham in cui Victor ha segnato una doppietta in appena otto minuti, il giornalista ha scritto sul social:

“Quattro club hanno contattato il Napoli per fare un affare con Victor Osimhen! Disposti a pagare la nuova clausola rescissoria di 75 milioni di euro. Sono disperati, ma ciò non accadrà perché Victor ha dato al Galatasaray le sue parole che non se ne andrà a gennaio 2025“.

