Al sito di Gianluca Di Marzio: «Quando Garcia è andato al Napoli abbiamo parlato di un mio possibile trasferimento. Ma alla fine è stato meglio accettare Firenze per come è andata».

L’ex centrocampista di Sassuolo e Fiorentina, Maxime Lopez, poteva arrivare a Napoli la scorsa estate; il club lo monitorava da tempo, ma poi è finito in maglia viola, dove ha deluso le aspettative. Ora milita al Paris Fc, club di serie B francese.

Maxime Lopez: «Napoli sarebbe stata la città perfetta per me, ma mi dissero che cercavano altro»

Al sito di Gianluca Di Marzio ha parlato del suo rapporto con Rudi Garcia, ex tecnico azzurro, che ha allenato il centrocampista ai tempi di Marsiglia:

«Siamo sempre rimasti in contatto. Quando è andato al Napoli abbiamo parlato di un mio possibile trasferimento. Io stavo facendo bene e quella sarebbe stata la città perfetta per me. Ma alla fine disse che avrebbe pensato a un altro profilo. Per come è terminata l’avventura è stato meglio accettare Firenze».

Il centrocampista ex Sassuolo era stato visto come il vice Lobotka

Scriveva la Gazzetta il 3 luglio 2023:

Maxime Lopez è il regista di cui Rudi Garcia sente di aver bisogno, l’alternativa a Lobotka in un anno che si presenta carico di impegni con il campionato, la Champions, la Supercoppa e la Coppa Italia: una stagione in cui la soglia delle 50 partite è facile da avvicinare; mesi da condividere, ovviamente, con le Nazionali, che pure sottraggono energia e inducono o costringono a turnover. Maxime Lopez è più che sufficientemente aggiornato sui metodi di un allenatore che è stato già il suo punto di riferimento dal 2016 al 2019 all’OM.

ilnapolista © riproduzione riservata