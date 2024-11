Leao: «Con Fonseca tutto risolto, ma non mi piace stare in panchina»

Sulle critiche di scarsa intensità.

«Chiaramente non sono d’accordo. Sto facendo grandi stagioni al Milan. La stagione è appena iniziata. Ovviamente non sono il giocatore perfetto, ci sono momenti in cui posso fare molto meglio, anche perché sono molto autocritico. Queste critiche non mi scuotono comunque. Ho persone nel Milan e in Nazionale che mi aiutano a crescere. Da un lato anzi, queste critiche mi aiutano, mi motivano a crescere in campo ancora di più».

Sulla sua stagione con bassi e alti: «Guardo sempre avanti. Sono contento di quello che ho fatto nelle ultime 2 gare. Non penso alle precedenti, penso a quella successiva e ora a quelle qui in Nazionale. Nel complesso sta andando bene, certo potrebbe andare molto meglio perché voglio fare grandi cose con il Milan e con la Nazionale».