L’anno del dominio di Sinner potrebbe ancora passare alla storia per l’asterisco sul doping (Telegraph)

“Una squalifica potrebbe compromettere in modo significativo la sua carriera. Una nuvola oscura continua a offuscare lo splendore di Sinner”

“Il 2024 sarà ricordato come l’anno in cui Jannik Sinner ha prodotto una delle stagioni più grandi di sempre o per l’asterisco del doping allegato ai suoi risultati?”. Se lo chiede il Telegraph aggiornando l’agenda mediatica del tennis dopo il trionfo italiano in Coppa Davis. Perché ora è chiaro che la sentenza del Tas diventa un tema enorme, considerato il dominio assoluto di Sinner sul tennis attuale.

“Certo, è un po’ nella testa”, ha detto Sinner, quando gli è stato chiesto se avrebbe potuto godersi appieno la vittoria. “Per me, la cosa più importante è che tutte le persone che mi conoscono come essere umano si fidino di me, no? È anche il motivo per cui ho continuato a giocare al livello che avevo. Ho avuto alti e bassi, ed ero emotivamente un po’ affranto, ma a volte la vita ti mette in difficoltà e devi semplicemente sopportarle”.

Oltre alla Davis, Sinner ha vinto otto titoli individuali quest’anno, tra cui i suoi primi due Slam a Melbourne e New York e le Finals. Ha concluso l’anno come numero 1 al mondo con un record di 73 vittorie e 6 sconfitte, il primo giocatore da Andy Murray nel 2016 a registrare più di 70 vittorie in una stagione.

“Una nuvola oscura e irrisolta continua a offuscare lo splendore di Sinner”, continua il Telegraph. “Non è stata avanzata alcuna ipotesi di squalifica per i risultati di Sinner ma, se l’appello della Wada fosse sostenuto dal Tas, una squalifica potrebbe compromettere in modo significativo la sua carriera e avrebbe inevitabilmente un impatto sull’affascinante rivalità a tre punte tra lui, il 21enne Carlos Alcaraz e il veterano Novak Djokovic”.

ilnapolista © riproduzione riservata