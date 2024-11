La Roma pareggia con l’Union Saint-Gilloise. L’ira dei tifosi sui social: “#Friedkinout”

Un affranto Juric ai microfoni di Sky non sa più cosa dire: «Risultato è negativo ma meglio aver preso un punto». E sui social i tifosi insorgono

La Roma di Juric si scioglie ancora una volta come neve al sole alla prima difficoltà. Ennesima brutta prestazione, questa volta in Europa League sul campo dell’Union Saint-Gilloise. Contra la decima del campionato belga finisce 1-1. Illusorio il vantaggio di Mancini. Mac Allister, fratello del più nobile centrocampista del Liverpool, un giocatore di 174 cm, ha pareggiato su calcio di punizione saltando in testa a Celik.

Ovviamente sui social l’ira dei tifosi è alle stelle. Ovunque si legge #Friedkinout, #Juricout, insulti contro società, allenatore e giocatori. Al termine della partita un affranto Juric non sa più che pesci prendere. Si è spinto a dire: «Un punto meglio di niente».

Juric: «Meglio aver preso un punto»

Ivan Juric, tecnico della Roma, a Sky Sport non sa più cosa dire. «Ci sono stati tratti positivi e altri di negatività che non mi sono piaciuti. Il risultato è negativo, meglio aver preso un punto ma non possiamo essere soddisfatti».

Gli errori possono essere dovuti alla poca tranquillità?

«Non so che dirti, stiamo commettendo degli errori. Capita, può essere anche un fattore mentale. Dispiace, perché i ragazzi stanno dando tutto ma non riescono a ottenere ciò che meriterebbero. La partita non è stata brillantissima, stiamo facendo errori individuali che paghiamo. Il calcio è così. Non riusciamo a essere tosti a sufficienza per vincere partite nelle quali non siamo brillanti».

C’è una via di fuga a questa situazione?

«Ci sono stati momenti molto positivi dove sono mancati risultati che potevano darci slancio, adesso c’è tutta questa negatività giusta visti i risultati. Dobbiamo essere forti per uscire da questa situazione».

Si aspetta un faccia a faccia con la proprietà?

«In tutto questo periodo penso solo ad allenare, ho lasciato correre tutto il resto cercando di fare bene il mio lavoro perché sul resto non posso influire. Non posso e non voglio entrare in altre discussioni».

L’ira social: da #Friedkinout a #Juricout. Anche i giocatori bersagliati

Tifosi sconsolati che hanno finito le parole per descrivere le brutte prestazioni della Roma:

Di partite brutte ne ho viste Di squadre senza identità ne ho guardate Ma come questa,mai punto più basso della storia recente della Roma,complimenti #JuricOUT #friedkinout — Giuseppe Mrk (@Giuseppe0212345) November 7, 2024

Qualcuno senza mezzi termini, vuole solo che proprietà e allenatore vadano via:

Andate via pagliacci americani #friedkinout — Luca (@LucaHLR91) November 7, 2024

A molti non sono piaciute le parole di Juric…

Sei scandaloso… Partita negativa ma meglio un punto che niente… Ma sei serio?? Giochiamo con giocatori adattati, non si vede nessun tentativo di cambiamento. Che ne dici cambiamo sto modulo scandaloso??? Torniamo a una difesa a 4? #asroma #JuricOUT #friedkinout #Stop pic.twitter.com/UBtRwmBFvL — Domenico Deodato (@DeodatoDomenico) November 7, 2024

… e ne chiede l’esonero:

Dure critiche anche dall’estero. C’è chi definisce un club “patetico” la Roma:

This is a pathetic football club if after these results you look in the mirror and say it’s fine — John (@JohnHabss) November 7, 2024

C’è anche chi la prende sul ridere e sottolinea l’ennesima panchina di Hummels:

Difensori centrali con più minuti di Mats Hummels nella Roma pic.twitter.com/d9BVlFv6AF — Mìrköbæû 🇿🇲 (@jerryscottismo) November 7, 2024

