La rinascita di Sergi Roberto al Como: «Cercavo nuove sfide» (Marca)

Il quotidiano spagnolo: “Sergi Roberto continua a brillare nonostante il periodo complicato a livello di risultati del club lombardo”

Sergi Roberto sta vivendo un periodo di rinascita nel Como,guidato da Cesc Fàbregas. Il calciatore spagnolo è diventato una pedina fondamentale nella squadra italiana. Il giornale Marca ha fatto il punto e un’analisi sui dati che lo riguardano.

Nessuno come Sergi Roberto in “controllo” e “protezione” della palla

Afferma il quotidiano spagnolo: “Nessuno nei grandi campionati europei ha i numeri di Sergi Roberto in ‘controllo’ e ‘protezione’ della palla. L’ex Barcellona, che è diventato un elemento centrale del Como 1907 di Cesc Fàbregas, ha i migliori dati in Europa“.

In un post sul suo account Linkedin, Sergi Roberto aveva scritto: «Durante l’estate sono arrivate offerte di ogni tipo. Fin dall’inizio dell’estate, Cesc mi ha mostrato il suo interesse, spiegandomi il progetto del club e la loro ambizione. Era proprio quello che cercavo: nuove sfide. Il Como è appena stato promosso dalla Serie B e non era in Serie A dal 2003, quindi è stata una sfida molto eccitante poter riportare gioia a tutti i suoi tifosi».

«Posso dire che è stata la decisione perfetta, dal momento che mi sto godendo molto la mia nuova vita qui e non vedo l’ora di tutto ciò che verrà».

Prosegue Marca: “Il Como, però, sta vivendo un momento complicato, il suo livello di gioco non corrisponde ai risultati. Due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime sei partite li hanno messi in una situazione compromettente. Sergi Roberto, invece, continua a brillare: oltre ad essere un’assicurazione sulla vita con la palla al piede, è uno dei migliori centrocampisti d’Europa in termini di passaggi riusciti: 91.1% con 337 su370. Anche se quasi tutti i riflettori a Como si sono accesi su Nico Paz, Patrick Cutrone o lo stesso Cesc, Sergi Roberto ha la sua parte di rilievo. Spera che la sua esperienza sarà la chiave per aiutare la squadra“.

